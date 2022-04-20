Мирча Луческу раздавал билеты на игру Динамо в центре румынского города (фото)

Тренер Динамо Мирча Луческу / Фото: Reuters

Сегодня Динамо проведет благотворительный матч против ЧФР Клуж. Киевляне сыграют в Румынии для того, чтобы собрать средства для помощи украинцам, которые пострадали от военной агрессии России.

Прямая трансляция матча Динамо – Клуж пройдет у нас на сайте. Начало – 21:30. Попасть бесплатно на матч могут все украинцы, которые с паспортом докажут свое гражданство возле стадиона в Клуж-Напоке.

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Также сегодня киевляне провели интересную акцию. Наставник Динамо Мирча Луческу отправился в центр румынского города и во время прогулки раздавал билеты на поединок. Также специалист пообщался с местными футбольными фанатами и встретился с мэром Клуж-Напоки.

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Напомним, что киевляне провели уже два спарринга, которые выиграли с одинаковым счетом – 3:1. Сначала "бело-синие" оказались сильнее польской Легии, а затем подопечные Луческу обыграли турецкий Галатасарай.

Третьим оппонентом Динамо должна была стать бухарестская Стяуа, однако из-за резонансных высказываний президента клуба в адрес полка "Азов" киевляне отменили битву.