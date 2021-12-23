Мінус рядок: Україна дізналася своє місце у підсумковому рейтингу ФІФА

Збірна України / Фото: Getty Images

Очолює рейтинг, опублікований на сайті ФІФА, збірна Бельгії. Друге місце посідає Бразилія, а третє – Франція.

Єдина зміна у верхній частині таблиці, порівняно з попереднім місяцем, збірна США піднялася на 11-у сходинку, потіснивши Німеччину.

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Збірна України в грудневому рейтингу опинилася там же, де була в листопадовому, – на 25-му рядку.

Порівняно з 2020-м, який "синьо-жовті" завершили 24-ми, наша збірна опустилася на одну позицію.

Тренер збірної України Олександр Петраков / Фото: Reuters

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Для порівняння, Росія у списку – 34-а.

Рейтинг збірних ФІФА

1. Бельгія – 1828,45

2. Бразилія – 1826,35

3. Франція – 1786,15

4. Англія – 1755,52

5. Аргентина – 1750,51

6. Італія – 1740,77

7. Іспанія – 1704,75

8. Португалія – 1660,25

9. Данія – 1654,54

10. Нідерланди – 1653,73

...25. Україна – 1535,08

Збірна України / Фото: Reuters

Нагадаємо, 24 березня у першому матчі плей-оф за вихід на ЧС-2022 Україна зіграє у Глазго із Шотландією, а у разі успіху 29 березня зустрінеться на виїзді з переможцем пари Уельс – Австрія.