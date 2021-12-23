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Минус строчка: Украина узнала свое место в итоговом рейтинге ФИФА

Андрей Трофимов
23 декабря, 13:25
Международная федерация футбола обнародовала последний в 2021 году рейтинг национальных сборных – наша команда занимает 25 строчку, опустившись на одну позицию по сравнению с 2020-м

Сборная Украины / Фото: Getty Images

Возглавляет рейтинг, опубликованный на сайте ФИФА, сборная Бельгии. Второе место занимает Бразилия, а третье — Франция.

Единственное изменение в верхней части таблицы, по сравнению с предыдущим месяцем, сборная США поднялась на 11-е место, отодвинув Германию.

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Сборная Украины в декабрьском рейтинге оказалась там же, где была в ноябрьском, – на 25-й строчке.

По сравнению же с 2020-м, который "сине-желтые" завершили 24-ми, наша сборная опустилась на одну позицию.

Тренер сборной Украины Александр Петраков / Фото: Reuters

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Для сравнения, Россия в списке – 34-я.

Рейтинг сборных ФИФА

  • 1. Бельгия – 1828,45
  • 2. Бразилия – 1826,35
  • 3. Франция – 1786,15
  • 4. Англия – 1755,52
  • 5. Аргентина – 1750,51
  • 6. Италия – 1740,77
  • 7. Испания – 1704,75
  • 8. Португалия – 1660,25
  • 9. Дания – 1654,54
  • 10. Нидерланды – 1653,73
  • ...25. Украина – 1535,08

Сборная Украины / Фото: Reuters

Напомним, 24 марта в первом матче плей-офф за выход на ЧМ-2022 Украина сыграет в Глазго с Шотландией, а в случае успеха 29 марта встретится на выезде с победителем пары Уэльс – Австрия.

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