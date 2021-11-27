Минай – Динамо: онлайн-трансляція матчу

Сьогодні в Ужгороді пройде матч 16-го туру чемпіонату України з футболу. Минай приймає "Динамо".

Гра розпочнеться о 14:00. Ми проведемо мультимедійну онлайн-трансляцію матчу Минай – Динамо з відео ключових моментів зустрічі.

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Турнірні розклади

Після першого кола Миай набрав лише 10 очок і перебуває внизу турнірної таблиці у зоні перехідних матчів.

Динамо має рівність за очками з Шахтарем, але кияни на першому місці в УПЛ через найкращу різницю м'ячів.

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Історія протистояння

В українській Прем'єр-лізі команди зустрічалися тричі. Усі матчі виграло Динамо, не пропустивши при цьому жодного голу.

У першому колі кияни здобули перемогу – 2:0.

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Де дивитись

У прямому ефірі матч Минай – Динамо покаже телеканал "Футбол 1". Також гру можна подивитися на платформі L3.

Хто фаворит

У букмекерських конторах багато не заробиш на успіх гостей. Котирування на перемогу Динамо мінімальні – 1.12, на нічию – 8.50, на перемогу Миная – 22.00.

Імовірність результату: Минай – 4%, нічия – 12%, Динамо – 84%.