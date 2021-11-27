26 листопада 19:30
Маріуполь 0
Львів 1
27 листопада 14:00
Минай --
Динамо --
27 листопада 17:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Ворскла --
28 листопада 14:00
Інгулець --
Шахтар --
28 листопада 17:00
Рух --
Металіст 1925 --
28 листопада 19:30
Колос --
Верес --
29 листопада 19:30
Олександрія --
Зоря --
4 грудня 00:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 00:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 00:00
Десна --
Маріуполь --
4 грудня 00:00
Дніпро-1 --
Чорноморець --
4 грудня 00:00
Олександрія --
Минай --
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
7 грудня 22:00
Боруссія Д --
Бешикташ --
7 грудня 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 грудня 22:00
Реал --
Інтер --
7 грудня 22:00
Шахтар --
Шериф --
8 грудня 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 грудня 19:45
Зеніт --
Челсі --
8 грудня 22:00
Бенфіка --
Динамо --
8 грудня 22:00
Баварія --
Барселона --
8 грудня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 грудня 22:00
Аталанта --
Вільярреал --
8 грудня 22:00
Зальцбург --
Севілья --
8 грудня 22:00
Вольфсбург --
Лілль --
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Минай – Динамо: онлайн-трансляція матчу

Любомир Луканюк
27 листопада, 08:48
Команди розпочинають друге коло УПЛ. Завдання різні – господарям потрібно зберегти прописку у вищому дивізіоні, гості думають про чемпіонство

Сьогодні в Ужгороді пройде матч 16-го туру чемпіонату України з футболу. Минай приймає "Динамо".

Гра розпочнеться о 14:00. Ми проведемо мультимедійну онлайн-трансляцію матчу Минай – Динамо з відео ключових моментів зустрічі.

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Турнірні розклади

Після першого кола Миай набрав лише 10 очок і перебуває внизу турнірної таблиці у зоні перехідних матчів.

Динамо має рівність за очками з Шахтарем, але кияни на першому місці в УПЛ через найкращу різницю м'ячів.

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Історія протистояння

В українській Прем'єр-лізі команди зустрічалися тричі. Усі матчі виграло Динамо, не пропустивши при цьому жодного голу.

У першому колі кияни здобули перемогу – 2:0.

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Де дивитись

У прямому ефірі матч Минай – Динамо покаже телеканал "Футбол 1". Також гру можна подивитися на платформі L3.

Хто фаворит

У букмекерських конторах багато не заробиш на успіх гостей. Котирування на перемогу Динамо мінімальні – 1.12, на нічию – 8.50, на перемогу Миная – 22.00.

Імовірність результату: Минай – 4%, нічия – 12%, Динамо – 84%.