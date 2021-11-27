Минай – Динамо: онлайн-трансляция матча

Сегодня в Ужгороде пройдет матч 16-го тура чемпионата Украины по футболу. Минай принимает Динамо.

Игра начнется в 14:00. Мы проведем мультимедийную онлайн-трансляцию матча Минай – Динамо с видео ключевых моментов встречи.

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Турнирные расклады

После первого круга Минай набрал всего 10 очков и пребывает внизу турнирной таблицы в зоне переходных матчей.

У Динамо равенство по очкам с Шахтером, но киевляне на первом месте в УПЛ из-за лучшей разницы мячей.

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История противостояния

В украинской Премьер-лиге команды встречались трижды. Все матчи выиграло Динамо, не пропустив при этом ни одного гола.

В первом круге киевляне добились победы – 2:0.

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Где смотреть

В прямом эфире матч Минай – Динамо покажет телеканал "Футбол 1". Также игру можно посмотреть на платформе Oll.tv.

Кто фаворит

В букмекерских конторах много не заработаешь на успехе гостей. Котировки на победу Динамо минимальны – 1.12, на ничью – 8.50, на победу Миная – 22.00.

Вероятность исхода: Минай – 4%, ничья – 12%, Динамо – 84%.