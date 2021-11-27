26 ноября 19:30
Мариуполь 0
Львов 1
27 ноября 14:00
Минай --
Динамо --
27 ноября 17:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 19:30
Днепр-1 --
Ворскла --
28 ноября 14:00
Ингулец --
Шахтер --
28 ноября 17:00
Рух --
Металлист 1925 --
28 ноября 19:30
Колос --
Верес --
29 ноября 19:30
Александрия --
Заря --
4 декабря 00:00
Верес --
Динамо --
4 декабря 00:00
Шахтер --
Львов --
4 декабря 00:00
Заря --
Ингулец --
4 декабря 00:00
Металлист 1925 --
Колос --
4 декабря 00:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 00:00
Десна --
Мариуполь --
4 декабря 00:00
Днепр-1 --
Черноморец --
4 декабря 00:00
Александрия --
Минай --
7 декабря 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 декабря 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сити --
7 декабря 22:00
Милан --
Ливерпуль --
7 декабря 22:00
Порту --
Атлетико --
7 декабря 22:00
Боруссия Д --
Бешикташ --
7 декабря 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 декабря 22:00
Реал --
Интер --
7 декабря 22:00
Шахтер --
Шериф --
8 декабря 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 декабря 19:45
Зенит --
Челси --
8 декабря 22:00
Бенфика --
Динамо --
8 декабря 22:00
Бавария --
Барселона --
8 декабря 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 декабря 22:00
Аталанта --
Вильярреал --
8 декабря 22:00
Зальцбург --
Севилья --
8 декабря 22:00
Вольфсбург --
Лилль --
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Минай – Динамо: онлайн-трансляция матча

Любомир Луканюк
27 ноября, 08:48
Команды начинают второй круг УПЛ. Задачи разные – хозяевам нужно сохранить прописку в высшем дивизионе, гости думают о чемпионстве

Сегодня в Ужгороде пройдет матч 16-го тура чемпионата Украины по футболу. Минай принимает Динамо.

Игра начнется в 14:00. Мы проведем мультимедийную онлайн-трансляцию матча Минай – Динамо с видео ключевых моментов встречи.

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Турнирные расклады

После первого круга Минай набрал всего 10 очков и пребывает внизу турнирной таблицы в зоне переходных матчей.

У Динамо равенство по очкам с Шахтером, но киевляне на первом месте в УПЛ из-за лучшей разницы мячей.

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История противостояния

В украинской Премьер-лиге команды встречались трижды. Все матчи выиграло Динамо, не пропустив при этом ни одного гола.

В первом круге киевляне добились победы – 2:0.

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Где смотреть

В прямом эфире матч Минай – Динамо покажет телеканал "Футбол 1". Также игру можно посмотреть на платформе Oll.tv.

Кто фаворит

В букмекерских конторах много не заработаешь на успехе гостей. Котировки на победу Динамо минимальны – 1.12, на ничью – 8.50, на победу Миная – 22.00.

Вероятность исхода: Минай – 4%, ничья – 12%, Динамо – 84%.