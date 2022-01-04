Миколенко з Суркісами: новачка Евертона висміяли за штани

Зубков і Миколенко із Суркісами / Фото: Instagram

В очікуванні дебюту за Евертон Віталій Міколенко висловив подяку президенту Динамо Ігорю Суркісу та його брату Григорію, опублікувавши спільне з ними фото у Instagram.

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При цьому найбільше коментарів під знімком Миколенка із Суркісами зібрав жарт партнера Віталія зі збірної України Олександра Зубкова.

"Штанці з випускного?" – запитав Зубков у Миколенка.

Віталій не образився на тролінг. Навпаки, жарт Зубкова сподобався Миколенку.

"Обійняв тебе, рідний", – написав у відповідь Віталій.

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Олександр Зубков / Фото: ФК "Ференцварош"

Нагадаємо, Динамо отримає за Миколенка 23 млн євро. Більше іноземні клуби платили киянам лише за Андрія Ярмоленка (25 млн євро, Боруссія Дортмунд) та Андрія Шевченка (24 млн євро, Мілан).

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Віталій Миколенко привітав фанів Евертона / Фото: Reuters

Але Миколенко в Евертоні має величезну проблему. Віталію буде дуже складно адаптуватися в новому колективі, враховуючи, що він не володіє англійською мовою.