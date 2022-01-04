Миколенко с Суркисами: новичка Эвертона высмеяли за брюки

Зубков и Миколенко с Суркисами / Фото: Instagram
В ожидании дебюта за Эвертон Виталий Миколенко выразил благодарность президенту Динамо Игорю Суркису и его брату Григорию, опубликовав совместное с ними фото в Instagram.
При этом больше всего комментариев под снимком Миколенко с Суркисами собрала шутка партнера Виталия по сборной Украины Александра Зубкова.
"Брючки с выпускного?" – спросил Зубков у Миколенко.
Виталий не стал обижаться на троллинг. Наоборот, шутка Зубкова понравилась Миколенко.
"Обнял тебя, родной", – написал в ответ Виталий.
Напомним, Динамо получит за Миколенко 23 млн евро. Больше иностранные клубы платили киевлянам лишь за Андрея Ярмоленко (25 млн евро, Боруссия Дортмунд) и Андрея Шевченко (24 млн евро, Милан).
Однако у Миколенко в Эвертоне есть огромная проблема. Виталию будет крайне сложно влиться в новый коллектив, учитывая, что он не владеет английским языком.