Миколенко підставив: тренера Евертона прибрали

Бенітес і Миколенко / Фото: Getty Images, Reuters
Після виїзної поразки 1:2 від аутсайдера англійської Прем'єр-ліги Норвіча, яка став наслідком двох помилок Віталія Міколенка, Рафаель Бенітес залишив посаду головного тренера Евертона.
Про це в Twitter повідомив британський журналіст Піт О’Рурк.
Евертон звільнив Бенітеса. Сторони ведуть переговори щодо суми компенсації. Очікується, що офіційно про відставку оголосять не пізніше понеділка, 17 січня.
У іспанського тренера Рафаеля Бенітеса, який з Ліверпулем виграв Лігу чемпіонів-2005, в Евертоні не склалося. З останніх 13 матчів в АПЛ команда виграла лише один, а програла дев'ять, скотившись майже до зони вильоту.
Отже, Миколенко матиме нового тренера.
Цікаво, що на Бенітеса Віталій, до суботніх помилок, справляв хороше враження. Іспанець покладав на українця великі надії.
"Це майбутнє Евертона, точно. Я вражений, тому що ми думали, що Миколенко не знає англійської. Але виявилося, що він більш-менш розуміє багато речей. Трудяга, хороший хлопець", – говорив Бенітес про ексдинамівця, придбаного Евертоном за 23 млн. євро.
Чи буде Миколенко користуватися такою ж довірою нового тренера Евертона, ім'я якого поки що не називається, це ще питання.
Останній матч Бенітеса біля керма Евертона