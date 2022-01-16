Миколенко подставил: тренера Эвертона убрали

Бенитес и Миколенко / Фото: Getty Images, Reuters

После выездного поражения 1:2 от аутсайдера английской Премьер-лиги Норвича, ставшего следствием двух ошибок Виталия Миколенко, Рафаэль Бенитес покинул пост главного тренера Эвертона.

Об этом в Twitter сообщил британский журналист Пит О’Рурк.

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Эвертон уволил Бенитеса. Стороны ведут переговоры о сумме компенсации. Ожидается, что официально об отставке объявят не позже понедельника, 17 января.

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Виталий Миколенко / Фото: Reuters

У испанского тренера Рафаэля Бенитеса, с Ливерпулем выигравшего Лигу чемпионов-2005, в Эвертоне не сложилось. Из последних 13 матчей в АПЛ команда выиграла лишь один, а проиграла девять, опустившись практически к зоне вылета.

Таким образом у Миколенко будет новый тренер.

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Миколенко и Бенитес / Фото: Коллаж: Сегодня

А ведь на Бенитеса Виталий, до субботних ошибок, производил хорошее впечатление. Испанец возлагал на украинца большие надежды.

"Это будущее Эвертона, точно. Я впечатлен, потому что мы думали, что Миколенко не знает английского. Но оказалось, что он более-менее понимает многие вещи. Трудяга, хороший парень", – говорил Бенитес об экс-динамовце, купленном Эвертоном за 23 млн евро.

Бенитес и Миколенко / Фото: REUTERS

Будет ли Миколенко пользоваться таким же доверием нового тренера Эвертона, имя которого пока не называется, тот еще вопрос.

Последний матч Бенитеса у руля Эвертона