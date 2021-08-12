"Між Україною і Росією війна": Магучіх вперше прокоментувала обійми з Ласіцкене

Ярослава Магучіх і Марія Ласіцкене / Фото: Reuters

Після прильоту з Токіо українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх вперше пояснила скандальні обійми з росіянкою Марією Ласіцкене.

За словами Ярослави, з її боку це не було політичним жестом.

"Після змагань, перш за все, всі традиційно привітали один одного. В цьому не було ніякої моєї політичної позиції", – заявила Магучіх

Українка Магучіх і росіянка Ласіцкене / Фото: Reuters

"У нас є свобода совісті, тому я вдячна всім людям, які мене підтримували, розуміють. Також хочу подякувати людям, які мене критикують, тому що це досвід для мене і це зробить мене сильнішою"

"Повторюся, це не було виразом якоїсь політичної позиції. І тим більше я не хочу заперечувати, що триває війна між Україною і Російською Федерацією. Ми просто привітали одна одну згідно з олімпійськими традиціями. І я дуже поважаю воїнів, які б'ються, щоб ми могли виступати на міжнародній арені", – підкреслила Магучіх

Марія Ласіцкене и Ярослава Магучіх / Фото: Reuters

"Ця бронзова медаль для мене як золота", – додала Ярослава Магучіх

Магучіх із росіянкою Ласіцкене і бронзою Ігор-2020 / Фото: Reuters

Раніше за обійми з капітаном збройних сил РФ, а також довіреною особою Володимира Путіна на президентських виборах-2018 Марією Ласіцкене лейтенанта ЗСУ Ярославу Магучіх викликали на килимдо Міноборони України.