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Главная Новости спорта Турниры Олимпийские игры Токио 2020

"Между Украиной и Россией война": Магучих впервые прокомментировала объятия с Ласицкене

Олег Люлька
12 августа, 12:33
Украинская спортсменка утверждает, что, обнявшись с россиянкой, следовала олимпийскому этикету – при этом Магучих выразила признательность нашим воинам

Ярослава Магучих и Мария Ласицкене / Фото: Reuters

После прилета из Токио украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих впервые объяснилась по поводу скандальных объятий с россиянкой Марией Ласицкене.

По словам Ярославы, с ее стороны это не было политическим жестом.

"После соревнований, прежде всего, все традиционно поздравили друг друга. В этом не было никакой моей политической позиции", – заявила Магучих

Украинка Магучих и россиянка Ласицкене / Фото: Reuters

"У нас есть свобода совести, поэтому я благодарна всем людям, которые меня поддерживали, понимают. Также хочу поблагодарить людей, которые меня критикуют, потому что это опыт для меня и это сделает меня сильнее"

"Повторюсь, это не было выражением какой-то политической позиции. И тем более я не хочу отрицать, что идет война между Украиной и Российской Федерацией. Мы просто поздравили друг друга согласно олимпийским традициям. И я очень уважаю воинов, которые сражаются, чтобы мы могли выступать на международной арене", – подчеркнула Магучих

Мария Ласицкене и Ярослава Магучих / Фото: Reuters

"Эта бронзовая медаль для меня как золотая", – добавила Ярослава Магучих

Магучих с россиянкой Ласицкене и бронзой Игр-2020 / Фото: Reuters

Ранее за объятия с капитаном вооруженных сил РФ, а также доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах-2018 Марией Ласицкене лейтенанта ВСУ Ярославу Магучих вызвали на ковер в Минобороны Украины.

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