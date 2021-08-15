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Між базою і лікарнею: що з Луческу

Олег Люлька
15 серпня, 17:16
З'явилися нові подробиці щодо стану 76-річного наставника київського Динамо, який все ще відсутній на тренерському містку команди

Мірча Луческу / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Головний тренер Динамо Мірча Луческу, який не літав до Італії на програний матч із Інтером 0:3, нині працює з командою у змішаному режимі.

76-річний румунський фахівець продовжує відновлюватися після операції з видалення кісти у волосяній цибулині. Наразі Луческу періодично приїздить на базу динамівців, проводить теоретичні заняття і повертається в лікарню.

Про це повідомляє Tribuna.com.

За інформацією джерела, у Луческу періодично спостерігається підвищення температури. Так було і перед спарингом з Інтером у Монці. Однак Мірча в будь-якому разі не збирався відвідувати цей поєдинок, тому що йому не рекомендують перельоти і керівництво командою під час матчів.

Ймовірно, повноцінне повернення Луческу до роботи відбудеться 18 серпня, коли на столичному стадіоні імені Валерія Лобановського Динамо зіграє з Інгульцем. Рішення ухвалять, ґрунтуючись на стані здоров'я тренера найближчими днями.

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Тренер Динамо Мірча Луческу / Фото: as.ro

Нагадаємо, раніше з'явилася інформація, що за день до суботнього матчу з Інтером Містер почувався добре і збирався летіти до Італії. Але буквально перед вильотом у Луческу різко піднялася температура, і його виліт до Мілана довелося скасувати. Оперативне втручання лікарів допомогло стабілізувати стан Мірчі.

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