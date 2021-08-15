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Между базой и больницей: что с Луческу

Олег Люлька
15 августа, 17:16
Появились новые подробности относительно состояния 76-летнего наставника киевского Динамо, который продолжает отсутствовать на тренерском мостике команды

Мирча Луческу / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Главный тренер Динамо Мирча Луческу, не летавший в Италию на проигранный матч с Интером 0:3, сейчас работает с командой в смешанном режиме.

76-летний румынский специалист продолжает восстанавливаться после операции по удалению кисты в волосяной луковице. Сейчас Луческу периодически приезжает на базу динамовцев, проводит теорию и возвращается в больницу.

Об этом сообщает Tribuna.com.

По информации источника, у Луческу периодически наблюдается повышение температуры. Так было и перед спаррингом с Интером в Монце. Однако Мирча в любом случае не собирался посещать этот поединок, потому что ему не рекомендуют перелеты и руководство командой во время матчей.

Не исключено, что полноценное возвращение Луческу к работе состоится 18 августа, когда на столичном стадионе имени Валерия Лобановского Динамо сыграет с Ингульцом. Решение будет принято, основываясь на состоянии здоровья тренера в ближайшие дни.

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Тренер Динамо Мирча Луческу / Фото: as.ro

Напомним, ранее появилась информация, что за день до субботнего матча с Интером Мистер чувствовал себя хорошо и собирался лететь в Италию. Но буквально перед вылетом у Луческу резко поднялась температура и его вылет в Милан пришлось отменить. При этом оперативное вмешательство врачей помогло стабилизировать состояние Мирчи.

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