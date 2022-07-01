Металіст – Башакшехір: пряма трансляція матчу заради Харкова (відео)

Металіст має намір допомогти рідному Харкову

Сьогодні, 1 липня, "Металіст" проведе благодійний поєдинок у Туреччині. Команда Олександра Кучера поміряється силами із представником Суперліги Істанбул Башакшехіром.

Початок зустрічі – о 17:15 за Києвом. На нашому сайті відбудеться пряма відеотрансляція матчу (у плеєрі нижче. Приєднуйтесь!

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Раніше благодійні матчі заради України проводили Динамо та Шахтар. Тепер ініціативу вирішив підхопити і харківський Металіст, який перебуває на зборах у Сіді.

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Суперником команди Кучера стане стамбульський клуб Істанбул Башакшехір. Два роки тому ця команда навела шуму, ставши в дебютний раз чемпіоном Туреччини та пройшовши до Ліги чемпіонів.

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Минулого сезону клуб став четвертим у чемпіонаті, що дозволило йому кваліфікувати до Ліги Конференцій. Щоправда, у єврокубках туркам стартуватиме аж наприкінці липня, тому матч із Металістом стане для команди підготовкою до ігор проти ізраїльського клубу Маккабі Нетанія.

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Зазначимо, що матч організований харків'янами спільно з інформаційним порталом "Діти у місті" та благодійним фондом "Світанок України". Клуб має намір зібрати гроші на добрі цілі.

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Металіст хоче допомогти рідному місту-герою Харкову. Кожен глядач матчу зможе пожертвувати кошти на гуманітарну допомогу мешканцям міста, які опинилися у тяжких обставинах.