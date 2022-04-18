Виродки гірші за звірів. Ексфорвард Шахтаря розповів про злочини рашистів у Маріуполі

Майже два місяці триває блокада російськими окупантами міста-героя Маріуполя. Рашисти знищили всю цивільну інфраструктуру міста, залишивши містян без води, їжі та житла.

Нападник Металіста Руслан Фомін висловився про ситуацію в Маріуполі, який росіяни стирають з лиця землі.

"З людей з Маріуполя, з якими я знайомий, це кухар із бази, персонал, у всіх, дякувати Богу, вдалося врятуватися. Вони всі зараз проживають недалеко від Маріуполя.

Люди залишилися без житла, без даху над головою, без машин, без нічого. Просто все покидали, деякі навіть йшли пішки, тікали. У це страшно навіть повірити.