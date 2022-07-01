Металлист – Башакшехир: прямая трансляция матча ради Харькова (видео)

Металлист намерен помочь родному Харькову

Сегодня, 1 июля, Металлист проведет благотворительный поединок в Турции. Команда Александра Кучера померяется силами с представителем Суперлиги Истанбул Башакшехиром.

Начало встречи – в 17:15 по Киеву. На нашем сайте состоится прямая видеотрансляция матча (в плеере ниже(. Присоединяйтесь!

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Ранее благотворительные матчи ради Украины проводили Динамо и Шахтер. Теперь же инициативу решил подхватить и харьковский Металлист, который находится на сборах в Сиде.

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Соперником команды Кучера станет стамбульский клуб Истанбул Башакшехир. Два года назад эта команда навела шума, став в дебютный раз чемпионом Турции и пройдя в Лигу чемпионов.

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В прошлом же сезоне клуб стал четвертым в чемпионате, что позволило ему квалифицировать в Лигу Конференций. Правда, в еврокубках туркам стартовать аж в конце июля, поэтому матч с Металлистом станет для команды подготовкой к играм против израильского клуба Маккаби Нетания.

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Отметим, что матч организован харьковчанами совместно с информационным порталом "Дети в городе" и благотворительным фондом "Світанок України". Клуб намерена собрать деньги на благие цели.

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Металлист хочет помочь родному городу-герою Харькову. Каждый зритель матча сможет пожертвовать средства на гуманитарную помощь жителям города, которые оказались в тяжелых обстоятельствах.