Ублюдки хуже зверей. Экс-форвард Шахтера рассказал о преступлениях рашистов в Мариуполе

Почти два месяца длится блокада российскими оккупантами города-героя Мариуполя. Рашисты уничтожили всю гражданскую инфраструктуру города, оставив горожан без воды, еды и жилья.

Нападающий Металлиста Руслан Фомин высказался о ситуации в Мариуполе, который россияне стирают с лица земли.

"Из людей с Мариуполя, с которыми я знаком, это повар с базы, персонал, у всех, слава Богу, получилось спастись. Они все сейчас проживают недалеко от Мариуполя.

Люди остались без жилого дома, без крыши над головой, без машин, без ничего. Просто все побросали, некоторые даже шли пешком, бежали. В это страшно даже поверить.