Мессі змусили натиснути на червону кнопку. Що сталося на врученні "Золотого м'яча"

Ліонель Мессі запалює башню

У Парижі завершилася церемонія нагородження найкращого футболіста за підсумками року. "Золотий м'яч" отримав Ліонель Мессі.

Після того, як аргентинцю вручили приз, ведучі попросили Ліонеля натиснути на червону кнопку.

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Натискання призвело до того, що Ейфелева вежа почала мерехтіти на честь перемоги Ліонеля.

"Я не знаю, скільки років мені залишилося, але я сподіваюся, що їх ще буде багато, тому що я маю величезне задоволення", – сказав Мессі.

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Після чого аргентинець звернувся до форварда Баварії Роберта Левандовського, який став у голосуванні другим. Торік Левандовський був очевидним фаворитом у боротьбі за нагороду, але "Золотий м'яч" не вручали через пандемію коронавірусу.

"Ти заслуговуєш на свій "Золотий м'яч. Минулого року всі згодні були сказати, що ти був великим переможцем", – заявив Ліонель.

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