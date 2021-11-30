Месси заставили нажать на красную кнопку. Что произошло на вручении "Золотого мяча"

Лионель Месси зажигает башню

В Париже завершилась церемония награждения лучшего футболиста по итогам года. "Золотой мяч" получил Лионель Месси.

После того, как аргентинцу вручили приз, ведущие попросили Лионеля нажать на красную кнопку.

Реклама

Нажатие привело к тому, что Эйфелева башня начала мерцать в честь победы Лионеля.

"Я не знаю, сколько лет мне осталось, но я надеюсь, что их еще будет много, потому что я получаю огромное удовольствие", – сказал Месси.

Реклама

После чего аргентинец обратился к форварду Баварии Роберту Левандовски, который стал в голосовании вторым. В прошлом году Левандовски был очевидным фаворитом в борьбе за награду, но "Золотой мяч" не вручали из-за пандемии коронавируса.

"Ты заслуживаешь свой "Золотой мяч". В прошлом году все были согласны сказать, что ты был большим победителем", – заявил Лионель.

Читайте также: Кушает задом наперед и раздает миллионы: ТОП-10 фактов о футболисте, которому не дали "Золотой мяч"