Мессі в шортах, його дружина – у сексі-сукні: нетипове Різдво зірки футболу

Мессі з дружиною відсвяткував Різдво / Фото: Instagram

Також подружжя змінило традиції фотографуватися біля ялинки в піжамі. Цього разу футболіст вбрався у звичайні шорти, а його дружина постала у червоній міні-сукні.

"З Різдвом", – коротко підписала знімок Антонелла у себе в Instagram.

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Так Мессі зустрічав Різдво у попередні роки:

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А ось Кріштіану Роналду відзначив Різдво зі своїми дітьми. Більше того, в гості до португальця приїхали його рідні та близькі.

Раніше ми писали, що Мессі повторив антирекорд результативності. Аргентинський суперфорвард ПСЖ знову пішов із поля без забитого м'яча. За що він одержав "Золотий м'яч"?

Також ми повідомляли, що ПСЖ заробив шалені гроші на футболках Мессі. Паризький суперклуб отримав величезний прибуток після підписання зіркового аргентинця Ліонеля Мессі. За ці гроші можна придбати Динамо.