Месси в шортах, его жена – в секси-платье: нетипичное Рождество звезды футбола

Месси с женой отметил Рождество / Фото: Instagram

Также супруги изменили традиции фотографироваться возле елки в пижаме. На этот раз футболист нарядился в обычные шорты, а его жена предстала в красном мини-платье.

"С Рождеством", – коротко подписала снимок Антонелла у себя в Instagram.

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Так Месси встречал Рождество в предыдщие годы:

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А вот Криштиану Роналду отметил Рождество со своими детьми. Более того, в гости к португальцу приехали его родные и близкие.

Ранее мы писали, что Месси повторил антирекорд результативности. Аргентинский суперфорвард ПСЖ опять ушел с поля без забитого мяча. За что он получил "Золотой мяч"?

Также мы сообщали, что ПСЖ заработал безумные деньги на футболках Месси. Парижский суперклуб получил огромную прибыль после подписания звездного аргентинца Лионеля Месси. За эти деньги можно купить Динамо.