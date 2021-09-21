"Мессі зів'яв і більше не впливає на гру" – французькі ЗМІ знищили аргентинця

Мессі незадоволений своєю заміною в матчі ПСЖ - Ліон / Фото: Reuters

Після матчу 6-го туру французької Ліги 1 між Парі-Сен-Жерменом і Ліоном (2:1) французьке видання Le Parisien розкритикувало гру новачка парижан Ліонеля Мессі.

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"Його перебування в Парижі буде більш складним, ніж очікувалося. Мессі в'яне. Він опускає голову все нижче і нижче, він ходить по полю і більше не впливає на гру", – пише Le Parisien про Мессі.

Нагадаємо, що в матчі проти Ліона Мессі вийшов у стартовому складі, але на 76 хвилині зустрічі був замінений на Ашрафа Хакімі.

Зоряний аргентинець був вкрай незадоволений заміною і навіть відмовився потиснути руку головному тренеру парижан Маурісіо Почеттіно.

Месси не потис руку Почеттіно / Фото: Twitter

Також ми повідомляли, що свідком витівки Ліонеля стала бронзова медалістка Олімпіади-2020 Еліна Світоліна, яка разом з чоловіком відвідала матч ПСЖ – Ліон.

Додамо, що у складі Парі-Сен-Жермена Мессі зіграв у трьох матчах, але поки не відзначався результативними діями.