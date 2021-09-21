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2 октября 00:00
Ворскла --
Ингулец --
2 октября 00:00
Львов --
Днепр-1 --
2 октября 00:00
Верес --
Александрия --
2 октября 00:00
Мариуполь --
Рух --
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"Месси увял и больше не влияет на игру" – французские СМИ уничтожили аргентинца

Сергей Шаховец
21 сентября, 09:34
Грандиозный трансфер аргентинского бомбардира из Барселоны в ПСЖ пока вызывает только разочарование у футбольных болельщиков и журналистов. Лионель никак не может найти себя в команде

Месси недоволен своей заменой в матче ПСЖ - Лион / Фото: Reuters

После матча 6-го тура французской Лиги 1 между Пари-Сен-Жерменом и Лионом (2:1) французское издание Le Parisien раскритиковало игру новичка парижан Лионеля Месси.

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"Его пребывание в Париже будет более сложным, чем ожидалось.

Месси увядает. Он опускает голову всё ниже и ниже, он ходит по полю и больше не влияет на игру", – пишет Le Parisien о Месси.

Напомним, что в матче против Лиона Месси вышел в стартовом составе, но на 76 минуте встречи был заменён на Ашрафа Хакими.

Звездный аргентинец был крайне недоволен заменой и даже отказался пожать руку главному тренеру парижан Маурисио Почеттино.

Месси не пожал руку Почеттино / Фото: Twitter

Также мы сообщали, что свидетельницей выходки Лионеля стала бронзовая медалистка Олимпиады-2020 Элина Свитолина, которая вместе с мужем посетила матч ПСЖ – Лион.

Добавим, что в составе Пари-Сен-Жермена Месси сыграл в трех матчах, но пока не отмечался результативными действиями.

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