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Мессі прибрали зі збірної Аргентини

Андрій Трофімов
20 січня, 09:28
Наставник аргентинської збірної залишив Ліонеля за бортом відбіркових матчів чемпіонату світу-2022

Ліонель Мессі / Фото: Reuters

34-річного зіркового форварда Парі Сен-Жермен Ліонеля Мессі не включили до заявки збірної Аргентини на матчі відбіркового циклу до ЧС-2022, які відбудуться у січні та лютому.

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Про це повідомляється на сторінці збірної Аргентини у Twitter.

Ліонель Мессі / Фото: REUTERS

Утім, виключення Мессі зі складу національної збірної не пов'язане з конфліктами.

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Тренер Аргентини Ліонель Скалоні просто дав Ліонелю спокійно, без форсажу, набрати форму після того, як той перехворів на COVID-19.

Ліонель Мессі / Фото: REUTERS

Тим більше, що аргентинська збірна вже забезпечила собі вихід до фінальної частини ЧС-2022.

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Уже у статусі учасниці майбутнього мундіалю Аргентина 28 січня зіграє на виїзді відбірковий матч із Чилі, а 2 лютого прийме Колумбію.

Крім того, Лео потрібен час, щоб прийти до тями після поразки – днями Мессі програв Левандовському суперечку за звання гравця року за версією ФІФА.