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Месси убрали из сборной Аргентины

Андрей Трофимов
20 января, 09:28
Наставник аргентинской сборной оставил Лионеля за бортом отборочных матчей чемпионата мира-2022

Лионель Месси / Фото: Reuters

34-летний звездный форвард Пари Сен-Жермен Лионель Месси не включен в заявку сборной Аргентины на матчи отборочного цикла к ЧМ-2022, которые пройдут в январе и феврале.

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Об этом сообщается на странице сборной Аргентины в Twitter.

Лионель Месси / Фото: REUTERS

Впрочем, исключение Месси из состава национальной сборной не связано с какими-либо конфликтами.

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Тренер Аргентины Лионель Скалони попросту дал Лионелю спокойно, без форсажа набрать форму после того, как тот переболел COVID-19.

Лионель Месси / Фото: REUTERS

Тем более что аргентинская сборная уже обеспечила себе выход в финальную часть ЧМ-2022.

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Уже в статусе участницы предстоящего мундиаля Аргентина 28 января сыграет на выезде отборочный матч с Чили, а 2 февраля примет Колумбию.

Кроме того, Лео нужно время, чтобы прийти в себя после поражения – на днях Месси проиграл Левандовски спор за звание игрока года по версии ФИФА.