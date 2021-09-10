Мессі побив рекорд Пеле і розплакався

Ліонель Мессі перевершив досягнення Пеле / Фото: REUTERS

Футболіст Парі Сен-Жермен довів кількість голів за національну команду до 79, ставши кращим бомбардиром серед південноамериканських збірних.

Читайте також: Не Пеле і не Мессі: математик визначив кращого футболіста всіх часів

Попередній рекорд належав Пеле, на рахунку якого залишається 77 м'ячів. Втім, бразилець провів за свою збірну 92 гри, а на рахунку аргентинця – вже 153 матчі, пише goal.com.

Після матчу збірна Аргентини продемонструвала трофей Кубка Америки своїм фанатам, які не могли раніше відсвяткувати перемогу разом із командою через пандемію.