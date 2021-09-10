Месси побил рекорд Пеле и расплакался

Лионель Месси превзошел достижение Пеле / Фото: REUTERS
Футболист Пари Сен-Жермен довел количество голов за национальную команду до 79, став лучшим бомбардиром среди южноамериканских сборных.
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Предыдущий рекорд принадлежал Пеле, на счету которого остается 77 мячей. Впрочем, бразилец провел за свою сборную 92 игры, а на счету аргентинца – уже 153 матча, пишет goal.com.
После матча сборная Аргентины продемонстрировала трофей Кубка Америки своим фанатам, которые не могли раньше отпраздновать победу вместе с командой из-за пандемии.
"Я действительно хотел получить от этого удовольствие. Я долго ждал этого, искал и мечтал об этом. Это уникальный момент, который случился после стольких ожиданий.
Нет лучшего способа отпраздновать это, чем быть здесь. Моя мама, мои братья на трибунах… Они много страдали и сегодня здесь празднуют. Я очень счастлив", – сказал Месси после матча и даже пустил слезу.