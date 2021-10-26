Mercedes-Benz за рожеве волосся: Редкач розігрує автомобіль серед підписників

Іван Редкач подарує Mercedes-Benz тому, хто пофарбує волосся у рожевий колір / Фото: Колаж: Сьогодні
Щоправда, умови конкурсу поставили в глухий кут його фоловерів – щоб виграти модний автомобіль, потрібно пофарбувати голову в рожевий колір.
Читайте також: Народ в Україні дикий. Я теж хочу в Крим: Редкач заступився за Усика
"Хто пофарбує голову в рожевий колір – є шанс забрати цю машину. Бажаю удачі, хлопці", – підписав свою публікацію з дорогим подарунком Редкач.
У коментарях підписники закидали Івана питаннями щодо умов конкурсу.
- Конкретні деталі виграшу
- Так пофарбувати волосся або відзначити 3друзів?)))) а то я вже фарбувати почав, підстава)
- У мене немає волосся
В одному зі своїх коментарів епатажний боксер зовсім загнав у глухий кут фоловерів: "хочеш забрати тачку відміть 3 друзвів".
Зазначимо, що Іван Редкач не вперше розігрує своїх передплатників. Нещодавно він опублікував повідомлення, нібито йому запропонували змінити громадянство за 500 тисяч доларів. Після чого написав, що любить Україну всім серцем і вважає найкращим президентом Віктора Федоровича Якубовича.
Також Редкач відомий тим, що постійно тролить команду Олександра Усика за проросійські погляди та критикує Василя Ломаченка, з яким якось навіть зчепився в американській церкві.