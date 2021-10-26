Mercedes-Benz за розовые волосы: Редкач разыгрывает автомобиль среди подписчиков

Иван Редкач подарит Mercedes-Benz тому, кто выкрасит волосы в розовый цвет / Фото: Коллаж: Сегодня

Правда, условия конкурса поставили в тупик его фолловеров – чтобы выиграть модный автомобиль, нужно покрасить голову в розовый цвет.

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"Кто покрасит голову в розовый цвет — есть шанс забрать эту машину. Желаю удачи, ребята", – подписал свой пост с дорогим подарком Редкач.

В комментариях подписчики забросали Ивана вопросами о условиях конкурса.

Конкретнее детали конкурса

Так покрасить волосы или отметить 3друзей?)))) а то я уже красить начал, подстава)

У меня нет волос

В одном из своих комментариев эпатажный боксер совсем загнал в тупик фолловеров: "хочешь забрать тачку отметь 3 друга".

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Иван Редкач / Фото: Getty Images

Отметим, что Иван Редкач не впервые разыгрывает своих подписчиков. Недавно он опубликовал пост, якобы ему предложили сменить гражданство за 500 тысяч долларов. После чего написал, что любит Украину всем сердцем и считает лучшим президентом Виктора Федоровича Якубовича.

Иван Редкач / Фото: Instagram

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Также Редкач известен тем, что постоянно троллит команду Александра Усика за пророссийские взгляды и критикует Василия Ломаченко, с которым как-то даже сцепился в американской церкви.