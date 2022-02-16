Мене розірвали, а Валієву допустили: новий скандал із допінгом Росії

ШаКаррі Річардсон і Каміла Валієва / Фото: Getty Images, Reuters

21-річна американська спринтерка ШаКаррі Річардсон розкритикувала рішення Спортивного арбітражного суду залишити росіянку Камілу Валієву на Іграх-2022 у Пекіні, незважаючи на позитивну допінг-пробу.

Саму ШаКаррі у червні 2021 року дискваліфікували за вживання марихуани. Термін дискваліфікації припав на відбірковий забіг до літньої Олімпіади в Токіо, тому легкоатлетка не змогла взяти участь у Іграх. Пізніше вона розповіла, що приймала наркотичну речовину через стрес, пов'язаний зі смертю матері.

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"Моя мати померла, і я не могла бігти, хоча мені теж пророкували місце у першій трійці. Єдина різниця між мною та Валієвою, яку я бачу, це те, що я – темношкіра дівчина. Вся справа у кольорі шкіри".

"Провалений допінг-тест Валієвої був у грудні, але світ дізнався про нього тільки зараз, позаяк мій результат був опублікований протягом тижня, і моє ім'я та талант були віддані на розтерзання людям. Жодному чорношкірому спортсмену не дадуть виступити, якщо триває розгляд, і мені байдуже, що вони кажуть!" – написала Річардсон у своєму Twitter.

Спікер Міжнародного олімпійського комітету Марк Адамс відповів на звинувачення ШаКаррі Річардсон таким чином:

"Не можна говорити про подвійні стандарти щодо спортсменів РОК та США, кожен випадок індивідуальний. Позитивний допінг-тест Річардсон був виявлений 19 червня, а результат було отримано до початку Олімпіади Токіо. Між двома цими випадками немає нічого спільного".

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Нагадаємо, після рішення Спортивного арбітражного суду Лозанни, який дозволив Камілі Валієвій залишитись на Іграх-2022, 15-річна фігуристка з команди РОК виграла коротку програму у жінок і 17 лютого виступить у довільній.

Утім, Росію ще можуть позбавити як золота у командному турнірі фігуристів, так і потенційної медалі Валієвої в особистій першості за підсумками розгляду її допінг-справи.