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Главная Новости спорта Олимпиада Пекин 2022

Меня растерзали, а Валиеву допустили: новый скандал с допингом России

Максим Мельник
16 февраля, 08:40
Легкоатлетка из США ШаКарри Ричардсон назвала расизмом свое отлучение от Игр в Токио на фоне допуска к личному первенству фигуристов в Пекине российской допинг-грешницы Камилы Валиевой

ШаКарри Ричардсон и Камила Валиева / Фото: Getty Images, Reuters

21-летняя американская спринтерша ШаКарри Ричардсон раскритиковала решение Спортивного арбитражного суда оставить россиянку Камилу Валиеву на Играх-2022 в Пекине, несмотря на положительную допинг-пробу.

Саму ШаКарри в июне 2021 года дисквалифицировали за употребление марихуаны. Срок дисквалификации пришелся на отборочный забег к летней Олимпиаде в Токио, поэтому легкоатлетка не смогла принять участие в Играх. Позже она рассказала, что принимала наркотическое вещество из-за стресса, связанного со смертью матери.

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"Моя мать умерла, и я не могла бежать, хотя мне тоже пророчили место в первой тройке. Единственная разница между мной и Валиевой, которую я вижу, это то, что я – темнокожая девушка. Все дело в цвете кожи".

"Проваленный допинг-тест Валиевой был в декабре, но мир узнал о нем только сейчас, в то время как мой результат был опубликован в течение недели, и мое имя и талант были отданы на растерзание людям. Ни одному чернокожему спортсмену не дадут выступить, если идет разбирательство, и мне все равно, что они говорят!" – написала Ричардсон в своем Twitter.

Спикер Международного олимпийского комитета Марк Адамс ответил на обвинения ШаКарри Ричардсон следующим образом:

"Нельзя говорить о двойных стандартах в отношении спортсменов РОК и США, каждый случай индивидуален. Положительный допинг-тест Ричардсон был обнаружен 19 июня, а результат был получен до начала Олимпиады в Токио. Между двумя этими случаями нет ничего общего".

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Напомним, после решения Спортивного арбитражного суда Лозанны, разрешившего Камиле Валиевой остаться на Играх-2022, 15-летняя фигуристка из команды РОК выиграла короткую программу у женщин и 17 февраля выступит в произвольной.

Впрочем, Россию еще могут лишить как золота в командном турнире фигуристов, так и потенциальной медали Валиевой в личном первенства по результатам рассмотрения ее допинг-дела.

Камила Валиева погорела на допинге / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня