13 грудня 21:45 Онлайн
Рома --
Спеція --
14 грудня 22:00 Онлайн
Дженоа --
Салернітана --
14 грудня 22:00 Онлайн
Манчестер Сіті --
Лідс --
15 грудня 22:00 Онлайн
Арсенал --
Вест Хем --
16 грудня 19:45 Онлайн
Реал --
Житлобуд-1 --
16 грудня 21:30 Онлайн
Лестер --
Тоттенгем --
16 грудня 21:45 Онлайн
Челсі --
Евертон --
16 грудня 22:00 Онлайн
Ліверпуль --
Ньюкасл --
17 грудня 19:30 Онлайн
Лаціо --
Дженоа --
17 грудня 21:30 Онлайн
Баварія --
Вольфсбург --
18 грудня 16:00 Онлайн
Аталанта --
Рома --
18 грудня 19:30 Онлайн
Лідс --
Арсенал --
18 грудня 22:00 Онлайн
Севілья --
Атлетіко --
19 грудня 18:30 Онлайн
Тоттенгем --
Ліверпуль --
19 грудня 21:45 Онлайн
Мілан --
Наполі --
21 грудня 21:45 Онлайн
Дженоа --
Аталанта --
21 грудня 22:30 Онлайн
Севілья --
Барселона --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини MMA

Менше не буває. Секс-бомба з ММА здивувала розміром купальника

Андрій Трофімов
14 грудня, 13:26
Рейчел Остович показала, як зимує на Гаваях. Дівчина призупинила кар'єру у змішаних єдиноборствах, але продовжує заробляти бійками

Остович на Гаваях / Фото: Колаж: Сьогодні

Представниця змішаних єдиноборств Рейчел Остович поділилася з підписниками в Instagram дуже гарячим контентом.

Дівчина позує на березі океану в крихітному бікіні.

"Зима на Гаваях", – підписала знімки Остович.

Рейчел – 30 років. З 2017 року виступала на професійному рівні в таких промоушенах як Invicta Fighting Championships та UFC, брала участь у шоу The Ultimate Fighter 26. У 2020 році, після серії з трьох поразок у UFC, призупинила свою кар'єру в MMA, де провела 10 поєдинків – чотири перемоги та шість поразок.

Зазначимо, що не так давно Остович побилася на голих кулаках з іншим секс-символом MMA Пейдж Ванзант – поєдинок тривав усі три раунди та завершився перемогою Рейчел одноголосним рішенням суддів.

Раніше брюнетка, що народилася на Гаваях, похвалилася сукнею з глибоким декольте, в якому можна потонути.

У соцмережах Остович багато відвертих знімків: