Менше не буває. Секс-бомба з ММА здивувала розміром купальника

Остович на Гаваях / Фото: Колаж: Сьогодні

Представниця змішаних єдиноборств Рейчел Остович поділилася з підписниками в Instagram дуже гарячим контентом.

Дівчина позує на березі океану в крихітному бікіні.

"Зима на Гаваях", – підписала знімки Остович.

Рейчел – 30 років. З 2017 року виступала на професійному рівні в таких промоушенах як Invicta Fighting Championships та UFC, брала участь у шоу The Ultimate Fighter 26. У 2020 році, після серії з трьох поразок у UFC, призупинила свою кар'єру в MMA, де провела 10 поєдинків – чотири перемоги та шість поразок.

Зазначимо, що не так давно Остович побилася на голих кулаках з іншим секс-символом MMA Пейдж Ванзант – поєдинок тривав усі три раунди та завершився перемогою Рейчел одноголосним рішенням суддів.

Раніше брюнетка, що народилася на Гаваях, похвалилася сукнею з глибоким декольте, в якому можна потонути.

У соцмережах Остович багато відвертих знімків: