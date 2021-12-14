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Меньше не бывает. Секс-бомба из ММА удивила размером купальника

Андрей Трофимов
14 декабря, 13:26
Рэйчел Остович показала, как зимует на Гавайях. Девушка приостановила карьеру в смешанных единоборствах, но продолжает зарабатывать драками

Остович на Гавайях / Фото: Коллаж: Сегодня

Представительница смешанных единоборств Рэйчел Остович поделилась с подписчиками в Instagram очень горячим контентом.

Девушка позирует на берегу океана в крохотном бикини.

"Зима на Гавайях", – подписала снимки Остович.

Рэйчел – 30 лет. С 2017 года выступала на профессиональном уровне в таких промоушенах как Invicta Fighting Championships и UFC, участвовала в шоу The Ultimate Fighter 26. В 2020 году, после серии из трех поражений в UFC, приостановила свою карьеру в MMA, где провела 10 поединков – четыре победы и шесть поражений.

Отметим, что не так давно Остович устроила драку на голых кулаках с другим секс-символом MMA Пейдж Ванзант – поединок продлился все три раунда и завершился победой Рэйчел единогласным решением судей.

Ранее брюнетка, родившаяся на Гавайях, похвасталась платьем с глубоким декольте, в котором можно утонуть.

В соцсетях Остович много откровенных снимков: