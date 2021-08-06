Медальний залік Олімпіади в Токіо після 6 серпня

У Токіо завершилися медальні змагання Олімпійських ігор. У п'ятницю, 6 серпня, були розіграні медалі в 11 видах спорту. Таблиця медалей за підсумками 15-го дня Олімпіади

Радість медалістів Олімпійських ігор в Токіо / Фото: Reuters

У загальному медальному заліку продовжує лідирувати Китай, у якого вже 36 золотих медалей. Слідом за ним йдуть США і Японія.

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Україна розташувалася на 40-му місці. Сьогодні в медальну скарбничку України додалася ще одна бронзова медаль, яку в чоловічому карате виборов Станіслав Горуна.

Медальний залік Олімпіади-2020 після 6 серпня:

Місце Країна Всього 1 Китай 36 26 17 79 2 США 31 36 31 98 3 Японія 24 11 16 51 4 Велика Британія 18 20 20 58 5 РОК 17 23 22 62 6 Австралія 17 6 21 44 7 Італія 10 10 18 38 8 Німеччина 9 11 16 36 9 Нідерланди 9 10 12 31 10 Франція 7 11 9 27 11 Нова Зеландія 7 6 6 19 12 Канада 6 6 10 22 13 Південна Корея 6 4 9 19 14 Куба 6 3 4 13 15 Угорщина 5 7 5 17 16 Бразилія 4 4 8 16 17 Польща 4 4 4 12 18 Чехія 4 3 2 9 19 Ямайка 4 1 3 8 20 Іспанія 3 5 5 13 21 Швейцарія 3 4 6 13 22 Хорватія 3 3 2 8 23 Бельгія 3 1 1 5 23 Словенія 3 1 1 5 25 Швеція 2 6 0 8 26 Грузія 2 5 1 8 27 Тайвань 2 4 6 12 28 Данія 2 3 4 9 29 Іран 2 2 2 6 29 Кенія 2 2 2 6 31 Норвегія 2 2 1 5 32 Сербія 2 1 4 7 33 Уганда 2 1 1 4 34 Еквадор 2 1 0 3 35 Узбекистан 2 0 2 4 36 Греція 2 0 1 3 37 Багамські острови 2 0 0 2 37 Катар 2 0 0 2 37 Косово 2 0 0 2 40 Україна 1 3 10 14 41 Венесуела 1 3 0 4 41 Румунія 1 3 0 4 43 Білорусь 1 2 2 5 43 Гонконг 1 2 2 5 45 Словаччина 1 2 0 3 45 ПАР 1 2 0 3 47 Туреччина 1 1 8 10 48 Австрія 1 1 5 7 49 Індонезія 1 1 3 5 50 Болгарія 1 1 2 4 50 Португалія 1 1 2 4 52 Філіппіни 1 1 1 3 52 Ефіопія 1 1 1 3 54 Туніс 1 1 0 2 55 Ізраїль 1 0 2 3 55 Ірландія 1 0 2 3 57 Латвія 1 0 1 2 57 Таїланд 1 0 1 2 57 Фіджі 1 0 1 2 57 Естонія 1 0 1 2 61 Бермуди 1 0 0 1 61 Марокко 1 0 0 1 61 Пуерто-Ріко 1 0 0 1 64 Колумбія 0 4 1 5 65 Домініканська республіка 0 3 1 4 66 Індія 0 2 3 5 67 Вірменія 0 2 2 4 68 Киргизія 0 2 1 3 69 Азербайджан 0 1 3 4 70 Монголія 0 1 3 4 71 Сан-Марино 0 1 2 3 72 Аргентина 0 1 1 2 72 Йорданія 0 1 1 2 72 Нігерія 0 1 1 2 75 Литва 0 1 0 1 75 Намібія 0 1 0 1 75 Північна Македонія 0 1 0 1 75 Туркменія 0 1 0 1 79 Казахстан 0 0 7 7 80 Єгипет 0 0 4 4 80 Мексика 0 0 4 4 82 Фінляндія 0 0 2 2 83 Буркіна-Фасо 0 0 1 1 83 Гана 0 0 1 1 83 Гренада 0 0 1 1 83 Кот-д'Івуар 0 0 1 1 83 Кувейт 0 0 1 1 83 Малайзія 0 0 1 1 83 Сирія 0 0 1 1 Всього 293 291 359 943