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Медальний залік Олімпіади в Токіо після 6 серпня

6 серпня, 19:29

Сергій Шаховець

У Токіо завершилися медальні змагання Олімпійських ігор. У п'ятницю, 6 серпня, були розіграні медалі в 11 видах спорту. Таблиця медалей за підсумками 15-го дня Олімпіади

Радість медалістів Олімпійських ігор в Токіо / Фото: Reuters

У загальному медальному заліку продовжує лідирувати Китай, у якого вже 36 золотих медалей. Слідом за ним йдуть США і Японія.

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Україна розташувалася на 40-му місці. Сьогодні в медальну скарбничку України додалася ще одна бронзова медаль, яку в чоловічому карате виборов Станіслав Горуна.

Медальний залік Олімпіади-2020 після 6 серпня:

МісцеКраїнаВсього
1 Китай36 261779
2 США3136 31 98
3 Японія24111651
4 Велика Британія18202058
5 РОК17232262
6 Австралія1762144
7 Італія10101838
8 Німеччина9111636
9 Нідерланди9101231
10 Франція711927
11 Нова Зеландія76619
12 Канада661022
13 Південна Корея64919
14 Куба63413
15 Угорщина57517
16 Бразилія44816
17 Польща44412
18 Чехія4329
19 Ямайка4138
20 Іспанія35513
21 Швейцарія34613
22 Хорватія3328
23 Бельгія3115
23 Словенія3115
25 Швеція2608
26 Грузія2518
27 Тайвань24612
28 Данія2349
29 Іран2226
29 Кенія2226
31 Норвегія2215
32 Сербія2147
33 Уганда2114
34 Еквадор2103
35 Узбекистан2024
36 Греція2013
37 Багамські острови2002
37 Катар2002
37 Косово2002
40 Україна 1 3 10 14
41 Венесуела1304
41 Румунія1304
43 Білорусь1225
43 Гонконг1225
45 Словаччина1203
45 ПАР1203
47 Туреччина11810
48 Австрія1157
49 Індонезія1135
50 Болгарія1124
50 Португалія1124
52 Філіппіни1113
52 Ефіопія1113
54 Туніс1102
55 Ізраїль1023
55 Ірландія1023
57 Латвія1012
57 Таїланд1012
57 Фіджі1012
57 Естонія1012
61 Бермуди1001
61 Марокко1001
61 Пуерто-Ріко1001
64 Колумбія0415
65 Домініканська республіка0314
66 Індія0235
67 Вірменія0224
68 Киргизія0213
69 Азербайджан0134
70 Монголія0134
71 Сан-Марино0123
72 Аргентина0112
72 Йорданія0112
72 Нігерія0112
75 Литва0101
75 Намібія0101
75 Північна Македонія0101
75 Туркменія0101
79 Казахстан0077
80 Єгипет0044
80 Мексика0044
82 Фінляндія0022
83 Буркіна-Фасо0011
83 Гана0011
83 Гренада0011
83 Кот-д'Івуар0011
83 Кувейт0011
83 Малайзія0011
83 Сирія0011
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Джерело: Сегодня|Спорт

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