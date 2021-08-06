Медальний залік Олімпіади в Токіо після 6 серпня
6 серпня, 19:29
Сергій Шаховець
У Токіо завершилися медальні змагання Олімпійських ігор. У п'ятницю, 6 серпня, були розіграні медалі в 11 видах спорту. Таблиця медалей за підсумками 15-го дня Олімпіади
Радість медалістів Олімпійських ігор в Токіо / Фото: Reuters
У загальному медальному заліку продовжує лідирувати Китай, у якого вже 36 золотих медалей. Слідом за ним йдуть США і Японія.
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Україна розташувалася на 40-му місці. Сьогодні в медальну скарбничку України додалася ще одна бронзова медаль, яку в чоловічому карате виборов Станіслав Горуна.
Медальний залік Олімпіади-2020 після 6 серпня:
|Місце
|Країна
|Всього
|1
| Китай
|36
|26
|17
|79
|2
| США
|31
|36
|31
|98
|3
| Японія
|24
|11
|16
|51
|4
| Велика Британія
|18
|20
|20
|58
|5
| РОК
|17
|23
|22
|62
|6
| Австралія
|17
|6
|21
|44
|7
| Італія
|10
|10
|18
|38
|8
| Німеччина
|9
|11
|16
|36
|9
| Нідерланди
|9
|10
|12
|31
|10
| Франція
|7
|11
|9
|27
|11
| Нова Зеландія
|7
|6
|6
|19
|12
| Канада
|6
|6
|10
|22
|13
| Південна Корея
|6
|4
|9
|19
|14
| Куба
|6
|3
|4
|13
|15
| Угорщина
|5
|7
|5
|17
|16
| Бразилія
|4
|4
|8
|16
|17
| Польща
|4
|4
|4
|12
|18
| Чехія
|4
|3
|2
|9
|19
| Ямайка
|4
|1
|3
|8
|20
| Іспанія
|3
|5
|5
|13
|21
| Швейцарія
|3
|4
|6
|13
|22
| Хорватія
|3
|3
|2
|8
|23
| Бельгія
|3
|1
|1
|5
|23
| Словенія
|3
|1
|1
|5
|25
| Швеція
|2
|6
|0
|8
|26
| Грузія
|2
|5
|1
|8
|27
| Тайвань
|2
|4
|6
|12
|28
| Данія
|2
|3
|4
|9
|29
| Іран
|2
|2
|2
|6
|29
| Кенія
|2
|2
|2
|6
|31
| Норвегія
|2
|2
|1
|5
|32
| Сербія
|2
|1
|4
|7
|33
| Уганда
|2
|1
|1
|4
|34
| Еквадор
|2
|1
|0
|3
|35
| Узбекистан
|2
|0
|2
|4
|36
| Греція
|2
|0
|1
|3
|37
| Багамські острови
|2
|0
|0
|2
|37
| Катар
|2
|0
|0
|2
|37
| Косово
|2
|0
|0
|2
|40
| Україна
|1
|3
|10
|14
|41
| Венесуела
|1
|3
|0
|4
|41
| Румунія
|1
|3
|0
|4
|43
| Білорусь
|1
|2
|2
|5
|43
| Гонконг
|1
|2
|2
|5
|45
| Словаччина
|1
|2
|0
|3
|45
| ПАР
|1
|2
|0
|3
|47
| Туреччина
|1
|1
|8
|10
|48
| Австрія
|1
|1
|5
|7
|49
| Індонезія
|1
|1
|3
|5
|50
| Болгарія
|1
|1
|2
|4
|50
| Португалія
|1
|1
|2
|4
|52
| Філіппіни
|1
|1
|1
|3
|52
| Ефіопія
|1
|1
|1
|3
|54
| Туніс
|1
|1
|0
|2
|55
| Ізраїль
|1
|0
|2
|3
|55
| Ірландія
|1
|0
|2
|3
|57
| Латвія
|1
|0
|1
|2
|57
| Таїланд
|1
|0
|1
|2
|57
| Фіджі
|1
|0
|1
|2
|57
| Естонія
|1
|0
|1
|2
|61
| Бермуди
|1
|0
|0
|1
|61
| Марокко
|1
|0
|0
|1
|61
| Пуерто-Ріко
|1
|0
|0
|1
|64
| Колумбія
|0
|4
|1
|5
|65
| Домініканська республіка
|0
|3
|1
|4
|66
| Індія
|0
|2
|3
|5
|67
| Вірменія
|0
|2
|2
|4
|68
| Киргизія
|0
|2
|1
|3
|69
| Азербайджан
|0
|1
|3
|4
|70
| Монголія
|0
|1
|3
|4
|71
| Сан-Марино
|0
|1
|2
|3
|72
| Аргентина
|0
|1
|1
|2
|72
| Йорданія
|0
|1
|1
|2
|72
| Нігерія
|0
|1
|1
|2
|75
| Литва
|0
|1
|0
|1
|75
| Намібія
|0
|1
|0
|1
|75
| Північна Македонія
|0
|1
|0
|1
|75
| Туркменія
|0
|1
|0
|1
|79
| Казахстан
|0
|0
|7
|7
|80
| Єгипет
|0
|0
|4
|4
|80
| Мексика
|0
|0
|4
|4
|82
| Фінляндія
|0
|0
|2
|2
|83
| Буркіна-Фасо
|0
|0
|1
|1
|83
| Гана
|0
|0
|1
|1
|83
| Гренада
|0
|0
|1
|1
|83
| Кот-д'Івуар
|0
|0
|1
|1
|83
| Кувейт
|0
|0
|1
|1
|83
| Малайзія
|0
|0
|1
|1
|83
| Сирія
|0
|0
|1
|1
|Всього
|293
|291
|359
|943