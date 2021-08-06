Медальный зачет Олимпиады в Токио после 6 августа
6 августа, 19:29
Сергей Шаховец
В Токио завершились медальные соревнования Олимпийских игр. В пятницу, 6 августа, были разыграны медали в 11 видах спорта. Таблица медалей по итогам 15-го дня Олимпиады
Радость медалистов Олимпийских игр в Токио / Фото: Reuters
В общем медальном зачете продолжает лидировать Китай, у которого уже 36 золотых медалей. Следом за ним идут США и Япония.
Читайте также: Все украинские результаты Олимпиады-2020 в Токио
Украина располагается на 40-м месте. Сегодня в медальную копилку Украины добавилась еще одна бронзовая медаль, которую в мужском карате завоевал Станислав Горуна.
Медальный зачет Олимпиады-2020 после 6 августа:
|Место
|Страна
|Всего
|1
| Китай
|36
|26
|17
|79
|2
| США
|31
|36
|31
|98
|3
| Япония
|24
|11
|16
|51
|4
| Великобритания
|18
|20
|20
|58
|5
| РОК
|17
|23
|22
|62
|6
| Австралия
|17
|6
|21
|44
|7
| Италия
|10
|10
|18
|38
|8
| Германия
|9
|11
|16
|36
|9
| Нидерланды
|9
|10
|12
|31
|10
| Франция
|7
|11
|9
|27
|11
| Новая Зеландия
|7
|6
|6
|19
|12
| Канада
|6
|6
|10
|22
|13
| Южная Корея
|6
|4
|9
|19
|14
| Куба
|6
|3
|4
|13
|15
| Венгрия
|5
|7
|5
|17
|16
| Бразилия
|4
|4
|8
|16
|17
| Польша
|4
|4
|4
|12
|18
| Чехия
|4
|3
|2
|9
|19
| Ямайка
|4
|1
|3
|8
|20
| Испания
|3
|5
|5
|13
|21
| Швейцария
|3
|4
|6
|13
|22
| Хорватия
|3
|3
|2
|8
|23
| Бельгия
|3
|1
|1
|5
|23
| Словения
|3
|1
|1
|5
|25
| Швеция
|2
|6
|0
|8
|26
| Грузия
|2
|5
|1
|8
|27
| Тайвань
|2
|4
|6
|12
|28
| Дания
|2
|3
|4
|9
|29
| Иран
|2
|2
|2
|6
|29
| Кения
|2
|2
|2
|6
|31
| Норвегия
|2
|2
|1
|5
|32
| Сербия
|2
|1
|4
|7
|33
| Уганда
|2
|1
|1
|4
|34
| Эквадор
|2
|1
|0
|3
|35
| Узбекистан
|2
|0
|2
|4
|36
| Греция
|2
|0
|1
|3
|37
| Багамские Острова
|2
|0
|0
|2
|37
| Катар
|2
|0
|0
|2
|37
| Косово
|2
|0
|0
|2
|40
|Украина
|1
|3
|10
|14
|41
| Венесуэла
|1
|3
|0
|4
|41
| Румыния
|1
|3
|0
|4
|43
| Белоруссия
|1
|2
|2
|5
|43
| Гонконг
|1
|2
|2
|5
|45
| Словакия
|1
|2
|0
|3
|45
| ЮАР
|1
|2
|0
|3
|47
| Турция
|1
|1
|8
|10
|48
| Австрия
|1
|1
|5
|7
|49
| Индонезия
|1
|1
|3
|5
|50
| Болгария
|1
|1
|2
|4
|50
| Португалия
|1
|1
|2
|4
|52
| Филиппины
|1
|1
|1
|3
|52
| Эфиопия
|1
|1
|1
|3
|54
| Тунис
|1
|1
|0
|2
|55
| Израиль
|1
|0
|2
|3
|55
| Ирландия
|1
|0
|2
|3
|57
| Латвия
|1
|0
|1
|2
|57
| Таиланд
|1
|0
|1
|2
|57
| Фиджи
|1
|0
|1
|2
|57
| Эстония
|1
|0
|1
|2
|61
| Бермуды
|1
|0
|0
|1
|61
| Марокко
|1
|0
|0
|1
|61
| Пуэрто-Рико
|1
|0
|0
|1
|64
| Колумбия
|0
|4
|1
|5
|65
| Доминиканская Республика
|0
|3
|1
|4
|66
| Индия
|0
|2
|3
|5
|67
| Армения
|0
|2
|2
|4
|68
| Киргизия
|0
|2
|1
|3
|69
| Азербайджан
|0
|1
|3
|4
|70
| Монголия
|0
|1
|3
|4
|71
| Сан-Марино
|0
|1
|2
|3
|72
| Аргентина
|0
|1
|1
|2
|72
| Иордания
|0
|1
|1
|2
|72
| Нигерия
|0
|1
|1
|2
|75
| Литва
|0
|1
|0
|1
|75
| Намибия
|0
|1
|0
|1
|75
| Северная Македония
|0
|1
|0
|1
|75
| Туркмения
|0
|1
|0
|1
|79
| Казахстан
|0
|0
|7
|7
|80
| Египет
|0
|0
|4
|4
|80
| Мексика
|0
|0
|4
|4
|82
| Финляндия
|0
|0
|2
|2
|83
| Буркина-Фасо
|0
|0
|1
|1
|83
| Гана
|0
|0
|1
|1
|83
| Гренада
|0
|0
|1
|1
|83
| Кот-д’Ивуар
|0
|0
|1
|1
|83
| Кувейт
|0
|0
|1
|1
|83
| Малайзия
|0
|0
|1
|1
|83
| Сирия
|0
|0
|1
|1
|Всего
|293
|291
|359
|943