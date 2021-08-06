Медальный зачет Олимпиады в Токио после 6 августа

В Токио завершились медальные соревнования Олимпийских игр. В пятницу, 6 августа, были разыграны медали в 11 видах спорта. Таблица медалей по итогам 15-го дня Олимпиады

Радость медалистов Олимпийских игр в Токио / Фото: Reuters

В общем медальном зачете продолжает лидировать Китай, у которого уже 36 золотых медалей. Следом за ним идут США и Япония.

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Украина располагается на 40-м месте. Сегодня в медальную копилку Украины добавилась еще одна бронзовая медаль, которую в мужском карате завоевал Станислав Горуна.

Медальный зачет Олимпиады-2020 после 6 августа:

Место Страна Всего 1 Китай 36 26 17 79 2 США 31 36 31 98 3 Япония 24 11 16 51 4 Великобритания 18 20 20 58 5 РОК 17 23 22 62 6 Австралия 17 6 21 44 7 Италия 10 10 18 38 8 Германия 9 11 16 36 9 Нидерланды 9 10 12 31 10 Франция 7 11 9 27 11 Новая Зеландия 7 6 6 19 12 Канада 6 6 10 22 13 Южная Корея 6 4 9 19 14 Куба 6 3 4 13 15 Венгрия 5 7 5 17 16 Бразилия 4 4 8 16 17 Польша 4 4 4 12 18 Чехия 4 3 2 9 19 Ямайка 4 1 3 8 20 Испания 3 5 5 13 21 Швейцария 3 4 6 13 22 Хорватия 3 3 2 8 23 Бельгия 3 1 1 5 23 Словения 3 1 1 5 25 Швеция 2 6 0 8 26 Грузия 2 5 1 8 27 Тайвань 2 4 6 12 28 Дания 2 3 4 9 29 Иран 2 2 2 6 29 Кения 2 2 2 6 31 Норвегия 2 2 1 5 32 Сербия 2 1 4 7 33 Уганда 2 1 1 4 34 Эквадор 2 1 0 3 35 Узбекистан 2 0 2 4 36 Греция 2 0 1 3 37 Багамские Острова 2 0 0 2 37 Катар 2 0 0 2 37 Косово 2 0 0 2 40 Украина 1 3 10 14 41 Венесуэла 1 3 0 4 41 Румыния 1 3 0 4 43 Белоруссия 1 2 2 5 43 Гонконг 1 2 2 5 45 Словакия 1 2 0 3 45 ЮАР 1 2 0 3 47 Турция 1 1 8 10 48 Австрия 1 1 5 7 49 Индонезия 1 1 3 5 50 Болгария 1 1 2 4 50 Португалия 1 1 2 4 52 Филиппины 1 1 1 3 52 Эфиопия 1 1 1 3 54 Тунис 1 1 0 2 55 Израиль 1 0 2 3 55 Ирландия 1 0 2 3 57 Латвия 1 0 1 2 57 Таиланд 1 0 1 2 57 Фиджи 1 0 1 2 57 Эстония 1 0 1 2 61 Бермуды 1 0 0 1 61 Марокко 1 0 0 1 61 Пуэрто-Рико 1 0 0 1 64 Колумбия 0 4 1 5 65 Доминиканская Республика 0 3 1 4 66 Индия 0 2 3 5 67 Армения 0 2 2 4 68 Киргизия 0 2 1 3 69 Азербайджан 0 1 3 4 70 Монголия 0 1 3 4 71 Сан-Марино 0 1 2 3 72 Аргентина 0 1 1 2 72 Иордания 0 1 1 2 72 Нигерия 0 1 1 2 75 Литва 0 1 0 1 75 Намибия 0 1 0 1 75 Северная Македония 0 1 0 1 75 Туркмения 0 1 0 1 79 Казахстан 0 0 7 7 80 Египет 0 0 4 4 80 Мексика 0 0 4 4 82 Финляндия 0 0 2 2 83 Буркина-Фасо 0 0 1 1 83 Гана 0 0 1 1 83 Гренада 0 0 1 1 83 Кот-д’Ивуар 0 0 1 1 83 Кувейт 0 0 1 1 83 Малайзия 0 0 1 1 83 Сирия 0 0 1 1 Всего 293 291 359 943