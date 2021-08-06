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Медальный зачет Олимпиады в Токио после 6 августа

6 августа, 19:29

Сергей Шаховец

В Токио завершились медальные соревнования Олимпийских игр. В пятницу, 6 августа, были разыграны медали в 11 видах спорта. Таблица медалей по итогам 15-го дня Олимпиады

Радость медалистов Олимпийских игр в Токио / Фото: Reuters

В общем медальном зачете продолжает лидировать Китай, у которого уже 36 золотых медалей. Следом за ним идут США и Япония.

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Украина располагается на 40-м месте. Сегодня в медальную копилку Украины добавилась еще одна бронзовая медаль, которую в мужском карате завоевал Станислав Горуна.

Медальный зачет Олимпиады-2020 после 6 августа:

МестоСтранаВсего
1 Китай36261779
2 США31363198
3 Япония24111651
4 Великобритания18202058
5 РОК17232262
6 Австралия1762144
7 Италия10101838
8 Германия9111636
9 Нидерланды9101231
10 Франция711927
11 Новая Зеландия76619
12 Канада661022
13 Южная Корея64919
14 Куба63413
15 Венгрия57517
16 Бразилия44816
17 Польша44412
18 Чехия4329
19 Ямайка4138
20 Испания35513
21 Швейцария34613
22 Хорватия3328
23 Бельгия3115
23 Словения3115
25 Швеция2608
26 Грузия2518
27 Тайвань24612
28 Дания2349
29 Иран2226
29 Кения2226
31 Норвегия2215
32 Сербия2147
33 Уганда2114
34 Эквадор2103
35 Узбекистан2024
36 Греция2013
37 Багамские Острова2002
37 Катар2002
37 Косово2002
40Украина131014
41 Венесуэла1304
41 Румыния1304
43 Белоруссия1225
43 Гонконг1225
45 Словакия1203
45 ЮАР1203
47 Турция11810
48 Австрия1157
49 Индонезия1135
50 Болгария1124
50 Португалия1124
52 Филиппины1113
52 Эфиопия1113
54 Тунис1102
55 Израиль1023
55 Ирландия1023
57 Латвия1012
57 Таиланд1012
57 Фиджи1012
57 Эстония1012
61 Бермуды1001
61 Марокко1001
61 Пуэрто-Рико1001
64 Колумбия0415
65 Доминиканская Республика0314
66 Индия0235
67 Армения0224
68 Киргизия0213
69 Азербайджан0134
70 Монголия0134
71 Сан-Марино0123
72 Аргентина0112
72 Иордания0112
72 Нигерия0112
75 Литва0101
75 Намибия0101
75 Северная Македония0101
75 Туркмения0101
79 Казахстан0077
80 Египет0044
80 Мексика0044
82 Финляндия0022
83 Буркина-Фасо0011
83 Гана0011
83 Гренада0011
83 Кот-д’Ивуар0011
83 Кувейт0011
83 Малайзия0011
83 Сирия0011
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Источник: Сегодня|Спорт

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