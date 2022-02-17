Медальний залік Олімпіади у Пекіні після 17 лютого

Сьогодні українці не виступали, зате відбулося нагородження Абраменка / Фото: REUTERS
Порівняно з попереднім днем норвежці поповнили свою колекцію ще одним золотом. Німеччина сьогодні взяла дві нагороди, але жодної золотої. Третій рядок утримує США.
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Українські спортсмени сьогодні не виступали, тож поповнити свою колекцію не змогли. У нашому активі залишається одне срібло Олександра Абраменка.
|М
|КРАЇНА
|ВСЬОГО
|1
Норвегія
|14
|7
|8
|29
|2
Німеччина
|10
|7
|5
|22
|3
США
|8
|8
|5
|21
|4
Швеція
|7
|4
|4
|15
|5
Китай
|7
|4
|2
|13
|6
Австрія
|6
|7
|4
|17
|7
Нідерланди
|6
|5
|4
|15
|8
Швейцарія
|6
|1
|5
|12
|9
РОК
|5
|9
|12
|26
|10
Франція
|4
|7
|2
|13
|11
Канада
|4
|5
|11
|20
|12
Японія
|3
|5
|9
|17
|13
Італія
|2
|7
|7
|16
|14
Південна Корея
|2
|4
|1
|7
|15
Словенія
|2
|3
|2
|7
|16
Фінляндія
|1
|2
|3
|6
|17
Австралія
|1
|2
|1
|4
|18
Нова Зеландія
|1
|1
|0
|2
|19
Угорщина
|1
|0
|2
|3
|20
Чехія
|1
|0
|1
|2
|21
Словаччина
|1
|0
|0
|1
|22
Білорусь
|0
|2
|0
|2
|23
Іспанія
|0
|1
|0
|1
|23
Україна
|0
|1
|0
|1
|25
Бельгія
|0
|0
|1
|1
|25
Естонія
|0
|0
|1
|1
|25
Латвія
|0
|0
|1
|1
|25
Польща
|0
|0
|1
|1