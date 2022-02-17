17 лютого 19:45
Барселона --
Наполі --
17 лютого 22:00
Порту --
Лаціо --
17 лютого 22:00
Аталанта --
Олімпіакос --
19 лютого 19:30
Манчестер Сіті --
Тоттенгем --
20 лютого 17:15
Валенсія --
Барселона --
20 лютого 18:30
Боруссія Д --
Боруссія М --
24 лютого 19:45
Лаціо --
Порту --
24 лютого 19:45
Олімпіакос --
Аталанта --
24 лютого 22:00
Наполі --
Барселона --
25 лютого 14:00
Минай --
Зоря --
26 лютого 14:00
Динамо --
Інгулець --
26 лютого 17:00
Металіст 1925 --
Шахтар --
26 лютого 19:30
Олександрія --
Львів --
27 лютого 14:00
Ворскла --
Верес --
27 лютого 17:00
Дніпро-1 --
Десна --
27 лютого 19:30
Чорноморець --
Маріуполь --
28 лютого 19:30
Рух --
Колос --
22 лютого 22:00
Вільярреал --
Ювентус --
22 лютого 22:00
Челсі --
Лілль --
23 лютого 22:00
Атлетіко --
Манчестер Юнайтед --
23 лютого 22:00
Бенфіка --
Аякс --
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Головна Спорт Олімпіада Пекін 2022

Медальний залік Олімпіади у Пекіні після 17 лютого

Олександр Трикіша
17 лютого, 18:26
У четвер, 17 лютого, на Олімпійських іграх у Пекіні розіграли медалі у шести видах спорту. Лідерство продовжує утримувати команду Норвегії

Сьогодні українці не виступали, зате відбулося нагородження Абраменка / Фото: REUTERS

Порівняно з попереднім днем норвежці поповнили свою колекцію ще одним золотом. Німеччина сьогодні взяла дві нагороди, але жодної золотої. Третій рядок утримує США.

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Українські спортсмени сьогодні не виступали, тож поповнити свою колекцію не змогли. У нашому активі залишається одне срібло Олександра Абраменка.

МКРАЇНА ВСЬОГО
1

Норвегія

147829
2

Німеччина

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107522
3

США

88521
4

Швеція

74415
5

Китай

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74213
6

Австрія

67417
7

Нідерланди

65415
8

Швейцарія

61512
9

РОК

591226
10

Франція

47213
11

Канада

451120
12

Японія

35917
13

Італія

27716
14

Південна Корея

2417
15

Словенія

2327
16

Фінляндія

1236
17

Австралія

1214
18

Нова Зеландія

1102
19

Угорщина

1023
20

Чехія

1012
21

Словаччина

1001
22

Білорусь

0202
23

Іспанія

0101
23

Україна

0101
25

Бельгія

0011
25

Естонія

0011
25

Латвія

0011
25

Польща

0011