Медальный зачет Олимпиады в Пекине после 17 февраля

Сегодня украинцы не выступали, зато состоялось награждение Абраменко / Фото: REUTERS

По сравнению с предыдущим днем, норвежцы пополнили свою коллекцию еще одним золотом. Германия сегодня взяла две награды, но ни одной золотой. Третью строчку удерживает США.

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Украинские спортсмены сегодня не выступали, поэтому пополнить свою коллекцию не смогли. В нашем активе остается одно серебро Александра Абраменко.