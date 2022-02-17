Медальный зачет Олимпиады в Пекине после 17 февраля

Сегодня украинцы не выступали, зато состоялось награждение Абраменко / Фото: REUTERS
По сравнению с предыдущим днем, норвежцы пополнили свою коллекцию еще одним золотом. Германия сегодня взяла две награды, но ни одной золотой. Третью строчку удерживает США.
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Украинские спортсмены сегодня не выступали, поэтому пополнить свою коллекцию не смогли. В нашем активе остается одно серебро Александра Абраменко.
|М
|СТРАНА
|ВСЕГО
|1
Норвегия
|14
|7
|8
|29
|2
Германия
|10
|7
|5
|22
|3
США
|8
|8
|5
|21
|4
Швеция
|7
|4
|4
|15
|5
Китай
|7
|4
|2
|13
|6
Австрия
|6
|7
|4
|17
|7
Нидерланды
|6
|5
|4
|15
|8
Швейцария
|6
|1
|5
|12
|9
РОК
|5
|9
|12
|26
|10
Франция
|4
|7
|2
|13
|11
Канада
|4
|5
|11
|20
|12
Япония
|3
|5
|9
|17
|13
Италия
|2
|7
|7
|16
|14
Южная Корея
|2
|4
|1
|7
|15
Словения
|2
|3
|2
|7
|16
Финляндия
|1
|2
|3
|6
|17
Австралия
|1
|2
|1
|4
|18
Новая Зеландия
|1
|1
|0
|2
|19
Венгрия
|1
|0
|2
|3
|20
Чехия
|1
|0
|1
|2
|21
Словакия
|1
|0
|0
|1
|22
Беларусь
|0
|2
|0
|2
|23
Испания
|0
|1
|0
|1
|23
Украина
|0
|1
|0
|1
|25
Бельгия
|0
|0
|1
|1
|25
Эстония
|0
|0
|1
|1
|25
Латвия
|0
|0
|1
|1
|25
Польша
|0
|0
|1
|1