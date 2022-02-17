17 февраля 19:45
Барселона --
Наполи --
17 февраля 22:00
Порту --
Лацио --
17 февраля 22:00
Аталанта --
Олимпиакос --
19 февраля 19:30
Манчестер Сити --
Тоттенхэм --
20 февраля 17:15
Валенсия --
Барселона --
20 февраля 18:30
Боруссия Д --
Боруссия М --
24 февраля 19:45
Лацио --
Порту --
24 февраля 19:45
Олимпиакос --
Аталанта --
24 февраля 22:00
Наполи --
Барселона --
25 февраля 14:00
Минай --
Заря --
26 февраля 14:00
Динамо --
Ингулец --
26 февраля 17:00
Металлист 1925 --
Шахтер --
26 февраля 19:30
Александрия --
Львов --
27 февраля 14:00
Ворскла --
Верес --
27 февраля 17:00
Днепр-1 --
Десна --
27 февраля 19:30
Черноморец --
Мариуполь --
28 февраля 19:30
Рух --
Колос --
22 февраля 22:00
Вильярреал --
Ювентус --
22 февраля 22:00
Челси --
Лилль --
23 февраля 22:00
Атлетико --
Манчестер Юнайтед --
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Бенфика --
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Главная Новости спорта Олимпиада Пекин 2022

Медальный зачет Олимпиады в Пекине после 17 февраля

Александр Трикиша
17 февраля, 18:26
В четверг, 17 февраля, на Олимпийских играх в Пекине разыграли медали в шести видах спорта. Лидерство продолжает удерживать команда Норвегии

Сегодня украинцы не выступали, зато состоялось награждение Абраменко / Фото: REUTERS

По сравнению с предыдущим днем, норвежцы пополнили свою коллекцию еще одним золотом. Германия сегодня взяла две награды, но ни одной золотой. Третью строчку удерживает США.

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Украинские спортсмены сегодня не выступали, поэтому пополнить свою коллекцию не смогли. В нашем активе остается одно серебро Александра Абраменко.

МСТРАНАВСЕГО
1

Норвегия

147829
2

Германия

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107522
3

США

88521
4

Швеция

74415
5

Китай

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74213
6

Австрия

67417
7

Нидерланды

65415
8

Швейцария

61512
9

РОК

591226
10

Франция

47213
11

Канада

451120
12

Япония

35917
13

Италия

27716
14

Южная Корея

2417
15

Словения

2327
16

Финляндия

1236
17

Австралия

1214
18

Новая Зеландия

1102
19

Венгрия

1023
20

Чехия

1012
21

Словакия

1001
22

Беларусь

0202
23

Испания

0101
23

Украина

0101
25

Бельгия

0011
25

Эстония

0011
25

Латвия

0011
25

Польша

0011