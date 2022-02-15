Срібні медалісти збірної Франції з біатлону на подіумі / Фото: Reuters

Норвегія упевнено очолює медальний залік Олімпіади-2022. Збірні Німеччини та США відстають від лідера, але якщо німецькі спортсмени сьогодні суттєво поповнили свою медальну скарбничку, то американці вибороли лише бронзу.

Читайте також: Усі медалісти 15 лютого на Олімпійських іграх у Пекіні

Україна знову провела день безрезультативно. Які місця займають наші спортсмени на Олімпіаді у Пекіні.

Медальний залік Олімпіади у Пекіні після 15 лютого