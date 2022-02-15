15 лютого 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 лютого 22:00
Спортинг --
Манчестер Сіті --
16 лютого 22:00
Інтер --
Ліверпуль --
16 лютого 22:00
Зальцбург --
Баварія --
22 лютого 22:00
Вільярреал --
Ювентус --
22 лютого 22:00
Челсі --
Лілль --
23 лютого 22:00
Атлетіко --
Манчестер Юнайтед --
23 лютого 22:00
Бенфіка --
Аякс --
15 лютого 22:15
Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
17 лютого 19:45
Барселона --
Наполі --
17 лютого 22:00
Порту --
Лаціо --
17 лютого 22:00
Аталанта --
Олімпіакос --
19 лютого 19:30
Манчестер Сіті --
Тоттенгем --
20 лютого 17:15
Валенсія --
Барселона --
20 лютого 18:30
Боруссія Д --
Боруссія М --
24 лютого 19:45
Лаціо --
Порту --
24 лютого 19:45
Олімпіакос --
Аталанта --
24 лютого 22:00
Наполі --
Барселона --
25 лютого 14:00
Минай --
Зоря --
26 лютого 14:00
Динамо --
Інгулець --
26 лютого 17:00
Металіст 1925 --
Шахтар --
26 лютого 19:30
Олександрія --
Львів --
27 лютого 14:00
Ворскла --
Верес --
27 лютого 17:00
Дніпро-1 --
Десна --
27 лютого 19:30
Чорноморець --
Маріуполь --
28 лютого 19:30
Рух --
Колос --
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Головна Спорт Олімпіада Пекін 2022

Медальний залік Олімпіади у Пекіні після 15 лютого

Сергій Шаховець
15 лютого, 18:05
Сьогодні на Олімпійських іграх у Пекіні розіграли дев'ять комплектів нагород. Вдалим день був для норвезьких спортсменів, які поповнили свій медальний залік трьома нагородами найвищої проби

Срібні медалісти збірної Франції з біатлону на подіумі / Фото: Reuters

Норвегія упевнено очолює медальний залік Олімпіади-2022. Збірні Німеччини та США відстають від лідера, але якщо німецькі спортсмени сьогодні суттєво поповнили свою медальну скарбничку, то американці вибороли лише бронзу.

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Україна знову провела день безрезультативно. Які місця займають наші спортсмени на Олімпіаді у Пекіні.

Медальний залік Олімпіади у Пекіні після 15 лютого

М КРАЇНА ВСЬОГО
1

Норвегія

127726
2

Німеччина

96618
3

США

76717
4

Австрія

66416
5

Нідерланди

64313
6

Китай

64212
7

Швеція

53311
8

Швейцарія

50510
9

РОК

47920
10

Франція

37212
11

Італія

26513
12

Японія

25714
13

Канада

241117
14

Словенія

2327
15

Південна Корея

1315
16

Австралія

1214
17

Фінляндія

1124
18

Нова Зеландія

1102
19

Угорщина

1023
20

Чехія

1001
20

Словаччина

1001
22

Білорусь

0202
23

Іспанія

0101
24

Бельгія

0011
24

Естонія

0011
24

Латвія

0011
24

Польща

0010