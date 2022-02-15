15 февраля 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 февраля 22:00
Спортинг --
Манчестер Сити --
16 февраля 22:00
Интер --
Ливерпуль --
16 февраля 22:00
Зальцбург --
Бавария --
22 февраля 22:00
Вильярреал --
Ювентус --
22 февраля 22:00
Челси --
Лилль --
23 февраля 22:00
Атлетико --
Манчестер Юнайтед --
23 февраля 22:00
Бенфика --
Аякс --
15 февраля 22:15
Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
17 февраля 19:45
Барселона --
Наполи --
17 февраля 22:00
Порту --
Лацио --
17 февраля 22:00
Аталанта --
Олимпиакос --
19 февраля 19:30
Манчестер Сити --
Тоттенхэм --
20 февраля 17:15
Валенсия --
Барселона --
20 февраля 18:30
Боруссия Д --
Боруссия М --
24 февраля 19:45
Лацио --
Порту --
24 февраля 19:45
Олимпиакос --
Аталанта --
24 февраля 22:00
Наполи --
Барселона --
25 февраля 14:00
Минай --
Заря --
26 февраля 14:00
Динамо --
Ингулец --
26 февраля 17:00
Металлист 1925 --
Шахтер --
26 февраля 19:30
Александрия --
Львов --
27 февраля 14:00
Ворскла --
Верес --
27 февраля 17:00
Днепр-1 --
Десна --
27 февраля 19:30
Черноморец --
Мариуполь --
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Рух --
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Главная Новости спорта Олимпиада Пекин 2022

Медальный зачет Олимпиады в Пекине после 15 февраля

Сергей Шаховец
15 февраля, 18:05
Сегодня на Олимпийских играх в Пекине разыграли девять комплектов наград. Удачным день был для норвежских спортсменов, пополнивших свой медальный зачет тремя наградами высшей пробы

Серебряные медалисты сборной Франции по биатлону на подиуме / Фото: Reuters

Норвегия уверенно возглавляет медальный зачет Олимпиады-2022. Сборные Германии и США отстают от лидера, но если немецкие спортсмены сегодня существенно пополнили свою медальную копилку, то американцы завоевали лишь бронзу.

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Украина снова провела день безрезультативно. Какие места занимают наши спортсмены на Олимпиаде в Пекине.

Медальный зачет Олимпиады в Пекине после 15 февраля

МСТРАНАВСЕГО
1

Норвегия

127726
2

Германия

96618
3

США

76717
4

Австрия

66416
5

Нидерланды

64313
6

Китай

64212
7

Швеция

53311
8

Швейцария

50510
9

РОК

47920
10

Франция

37212
11

Италия

26513
12

Япония

25714
13

Канада

241117
14

Словения

2327
15

Южная Корея

1315
16

Австралия

1214
17

Финляндия

1124
18

Новая Зеландия

1102
19

Венгрия

1023
20

Чехия

1001
20

Словакия

1001
22

Беларусь

0202
23

Испания

0101
24

Бельгия

0011
24

Эстония

0011
24

Латвия

0011
24

Польша

0010