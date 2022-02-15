Серебряные медалисты сборной Франции по биатлону на подиуме / Фото: Reuters

Норвегия уверенно возглавляет медальный зачет Олимпиады-2022. Сборные Германии и США отстают от лидера, но если немецкие спортсмены сегодня существенно пополнили свою медальную копилку, то американцы завоевали лишь бронзу.

Читайте также: Все медалисты 15 февраля на Олимпийских играх в Пекине

Украина снова провела день безрезультативно. Какие места занимают наши спортсмены на Олимпиаде в Пекине.

Медальный зачет Олимпиады в Пекине после 15 февраля