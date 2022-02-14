15 лютого 22:15
Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
17 лютого 19:45
Барселона --
Наполі --
17 лютого 22:00
Порту --
Лаціо --
17 лютого 22:00
Аталанта --
Олімпіакос --
19 лютого 19:30
Манчестер Сіті --
Тоттенгем --
20 лютого 17:15
Валенсія --
Барселона --
20 лютого 18:30
Боруссія Д --
Боруссія М --
24 лютого 19:45
Лаціо --
Порту --
24 лютого 19:45
Олімпіакос --
Аталанта --
24 лютого 22:00
Наполі --
Барселона --
25 лютого 14:00
Минай --
Зоря --
26 лютого 14:00
Динамо --
Інгулець --
26 лютого 17:00
Металіст 1925 --
Шахтар --
26 лютого 19:30
Олександрія --
Львів --
27 лютого 14:00
Ворскла --
Верес --
27 лютого 17:00
Дніпро-1 --
Десна --
27 лютого 19:30
Чорноморець --
Маріуполь --
15 лютого 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 лютого 22:00
Спортинг --
Манчестер Сіті --
16 лютого 22:00
Інтер --
Ліверпуль --
16 лютого 22:00
Зальцбург --
Баварія --
22 лютого 22:00
Вільярреал --
Ювентус --
22 лютого 22:00
Челсі --
Лілль --
23 лютого 22:00
Атлетіко --
Манчестер Юнайтед --
23 лютого 22:00
Бенфіка --
Аякс --
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Головна Спорт Олімпіада Пекін 2022

Медальний залік Олімпіади у Пекіні після 14 лютого

Олександр Трикіша
14 лютого, 16:52
Сьогодні на Олімпійських іграх у Пекіні розіграли чотири комплекти нагород. Найурожайнішим 14 лютого видалося для США, але на лідерство Норвегії це не вплинуло

Медальний залік Олімпіади-2022 на 14 лютого / Фото: REUTERS

США в понеділок вибороли відразу чотири нагороди, закріпившись на третьому рядку. А перше місце продовжує утримувати Норвегія, хоч трохи розгубила свою перевагу над Німеччиною.

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Україна знову провела день безрезультативно. Які місця займають наші спортсмени на Олімпіаді у Пекіні.

Медальний залік Олімпіади в Пекіні після 14 лютого

М КРАЇНА ВСЬОГО
1

Норвегія

95721
2

Німеччина

85215
3

США

76316
4

Нідерланди

64212
5

Австрія

56415
6

Швеція

53311
7

Китай

53210
8

РОК

46818
9

Франція

36211
10

Швейцарія

3058
11

Італія

25411
12

Японія

24511
13

Словенія

2327
14

Канада

141015
15

Південна Корея

1315
16

Австралія

1214
17

Фінляндія

1124
18

Угорщина

1023
19

Чехія

1012
20

Нова Зеландія

1001
20

Словаччина

1001
22

Білорусь

0202
23

Іспанія

0101
24

Бельгія

0011
24

Латвія

0011
24

Польща

0011