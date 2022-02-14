Медальный зачет Олимпиады-2022 на 14 февраля / Фото: REUTERS

США в понедельник завоевали сразу четыре награды, закрепившись на третьей строчке. А первое место продолжает удерживать Норвегия, хоть и немного растеряла свое преимущество над Германией.

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Медальный зачет Олимпиады в Пекине после 14 февраля