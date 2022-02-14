15 февраля 22:15
Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
17 февраля 19:45
Барселона --
Наполи --
17 февраля 22:00
Порту --
Лацио --
17 февраля 22:00
Аталанта --
Олимпиакос --
19 февраля 19:30
Манчестер Сити --
Тоттенхэм --
20 февраля 17:15
Валенсия --
Барселона --
20 февраля 18:30
Боруссия Д --
Боруссия М --
24 февраля 19:45
Лацио --
Порту --
24 февраля 19:45
Олимпиакос --
Аталанта --
24 февраля 22:00
Наполи --
Барселона --
25 февраля 14:00
Минай --
Заря --
26 февраля 14:00
Динамо --
Ингулец --
26 февраля 17:00
Металлист 1925 --
Шахтер --
26 февраля 19:30
Александрия --
Львов --
27 февраля 14:00
Ворскла --
Верес --
27 февраля 17:00
Днепр-1 --
Десна --
27 февраля 19:30
Черноморец --
Мариуполь --
15 февраля 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 февраля 22:00
Спортинг --
Манчестер Сити --
16 февраля 22:00
Интер --
Ливерпуль --
16 февраля 22:00
Зальцбург --
Бавария --
22 февраля 22:00
Вильярреал --
Ювентус --
22 февраля 22:00
Челси --
Лилль --
23 февраля 22:00
Атлетико --
Манчестер Юнайтед --
23 февраля 22:00
Бенфика --
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Главная Новости спорта Олимпиада Пекин 2022

Медальный зачет Олимпиады в Пекине после 14 февраля

Александр Трикиша
14 февраля, 16:52
Сегодня ан Олимпийских играх в Пекине разыграли четыре комплекта наград. Самым урожайным 14 февраля выдалось для США, но на лидерство Норвегии это не повиляло

Медальный зачет Олимпиады-2022 на 14 февраля / Фото: REUTERS

США в понедельник завоевали сразу четыре награды, закрепившись на третьей строчке. А первое место продолжает удерживать Норвегия, хоть и немного растеряла свое преимущество над Германией.

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Медальный зачет Олимпиады в Пекине после 14 февраля

МСТРАНАВСЕГО
1

Норвегия

95721
2

Германия

85215
3

США

76316
4

Нидерланды

64212
5

Австрия

56415
6

Швеция

53311
7

Китай

53210
8

РОК

46818
9

Франция

36211
10

Швейцария

3058
11

Италия

25411
12

Япония

24511
13

Словения

2327
14

Канада

141015
15

Южная Корея

1315
16

Австралия

1214
17

Финляндия

1124
18

Венгрия

1023
19

Чехия

1012
20

Новая Зеландия

1001
20

Словакия

1001
22

Беларусь

0202
23

Испания

0101
24

Бельгия

0011
24

Латвия

0011
24

Польша

0011