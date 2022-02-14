Медальный зачет Олимпиады-2022 на 14 февраля / Фото: REUTERS
США в понедельник завоевали сразу четыре награды, закрепившись на третьей строчке. А первое место продолжает удерживать Норвегия, хоть и немного растеряла свое преимущество над Германией.
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Медальный зачет Олимпиады в Пекине после 14 февраля
|М
|СТРАНА
|ВСЕГО
|1
Норвегия
|9
|5
|7
|21
|2
Германия
|8
|5
|2
|15
|3
США
|7
|6
|3
|16
|4
Нидерланды
|6
|4
|2
|12
|5
Австрия
|5
|6
|4
|15
|6
Швеция
|5
|3
|3
|11
|7
Китай
|5
|3
|2
|10
|8
РОК
|4
|6
|8
|18
|9
Франция
|3
|6
|2
|11
|10
Швейцария
|3
|0
|5
|8
|11
Италия
|2
|5
|4
|11
|12
Япония
|2
|4
|5
|11
|13
Словения
|2
|3
|2
|7
|14
Канада
|1
|4
|10
|15
|15
Южная Корея
|1
|3
|1
|5
|16
Австралия
|1
|2
|1
|4
|17
Финляндия
|1
|1
|2
|4
|18
Венгрия
|1
|0
|2
|3
|19
Чехия
|1
|0
|1
|2
|20
Новая Зеландия
|1
|0
|0
|1
|20
Словакия
|1
|0
|0
|1
|22
Беларусь
|0
|2
|0
|2
|23
Испания
|0
|1
|0
|1
|24
Бельгия
|0
|0
|1
|1
|24
Латвия
|0
|0
|1
|1
|24
Польша
|0
|0
|1
|1