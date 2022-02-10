9 лютого 22:00
Мілан 4
Лаціо 0
10 лютого 21:45
Ліверпуль --
Лестер --
10 лютого 22:00
Ювентус --
Сассуоло --
11 лютого 19:00
Полісся --
Металіст --
12 лютого 14:30
Манчестер Юнайтед --
Саутгемптон --
12 лютого 17:00
Евертон --
Лідс --
12 лютого 17:15
Вільярреал --
Реал --
12 лютого 18:30
Челсі --
Палмейрас --
12 лютого 19:00
Верес --
Чорноморець --
12 лютого 19:00
Наполі --
Інтер --
13 лютого 16:00
Бернлі --
Ліверпуль --
13 лютого 18:30
Лестер --
Вест Хем --
13 лютого 21:45
Аталанта --
Ювентус --
15 лютого 22:15
Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
15 лютого 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 лютого 22:00
Спортинг --
Манчестер Сіті --
16 лютого 22:00
Інтер --
Ліверпуль --
16 лютого 22:00
Зальцбург --
Баварія --
22 лютого 22:00
Вільярреал --
Ювентус --
22 лютого 22:00
Челсі --
Лілль --
23 лютого 22:00
Атлетіко --
Манчестер Юнайтед --
23 лютого 22:00
Бенфіка --
Аякс --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Олімпіада Пекін 2022

Медальний залік Олімпіади у Пекіні після 10 лютого

Олександр Трикіша
10 лютого, 17:06
Сьогодні на зимових Олімпійських іграх у Пекіні розіграли вісім комплектів нагород. Лідерство у медальному заліку утримує команда Німеччини

Медальний залік Олімпіади за підсумками 10 лютого / Фото: REUTERS

Сьогодні визначилися призери у сноуборді, фігурному катанні, гірськолижному спорті, лижних перегонах, фрістайлі, ковзанярському спорті та санному спорті.

Усі медалісти Олімпіади у Пекіні 10 лютого

Німеччина залишилася на першому місці у медальному заліку, зміцнивши своє лідерство завдяки сьогоднішній перемозі в естафеті у санному спорті. А за загальною кількістю нагород на першому місці знаходиться Австрія – має вже 13 нагород.

Медальний залік Олімпіади у Пекіні після 10 лютого

М

КРАЇНА ВСЬОГО
1

Німеччина

6309
2

Норвегія

53412
3

Австрія

45413
4

США

45110
5

Нідерланди

4318
6

Швеція

4127
7

Китай

3306
8

Італія

2428
9

РОК

23611
10

Словенія

2125
11

Франція

1506
12

Канада

14712
13

Японія

1247
14

Швейцарія

1034
15

Австралія

1012
15

Чехія

1012
15

Південна Корея

1012
18

Нова Зеландія

1001
18

Словаччина

1001
20

Фінляндія

0123
21

Білорусь

0101
21

Іспанія

0101
23

Угорщина

0022
24

Латвія

0011
24

Польща

0011

Додамо, що Україна поки що залишається без нагород на Олімпіаді-2022. Дивіться, які місця займають наші спортсмени на Олімпіаді у Пекіні .