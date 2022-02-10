9 февраля 22:00
Милан 4
Лацио 0
10 февраля 21:45
Ливерпуль --
Лестер --
10 февраля 22:00
Ювентус --
Сассуоло --
11 февраля 19:00
Полесье --
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Эвертон --
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Палмейрас --
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Ювентус --
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Главная Новости спорта Олимпиада Пекин 2022

Медальный зачет Олимпиады в Пекине после 10 февраля

Александр Трикиша
10 февраля, 17:06
Сегодня на зимних Олимпийских играх в Пекине разыграли восемь комплектов наград. Лидерство в медальном зачете удерживает команда Германии

Медальный зачет Олимпиады по итогам 10 февраля / Фото: REUTERS

Сегодня определились призеры в сноуборде, фигурном катании, горнолыжном спорте, лыжных гонках, фристайле, конькобежном спорте и санном спорте.

Все медалисты Олимпиады в Пекине 10 февраля

Германия осталась на первом месте в медальном зачете, укрепив свое лидерство благодаря сегодняшней победе в эстафете в санном спорте. А по общему количеству наград на первом месте находится Австрия – у нее уже 13 наград.

Медальный зачет Олимпиады в Пекине после 10 февраля

М

СТРАНАВСЕГО
1

Германия

6309
2

Норвегия

53412
3

Австрия

45413
4

США

45110
5

Нидерланды

4318
6

Швеция

4127
7

Китай

3306
8

Италия

2428
9

РОК

23611
10

Словения

2125
11

Франция

1506
12

Канада

14712
13

Япония

1247
14

Швейцария

1034
15

Австралия

1012
15

Чехия

1012
15

Южная Корея

1012
18

Новая Зеландия

1001
18

Словакия

1001
20

Финляндия

0123
21

Беларусь

0101
21

Испания

0101
23

Венгрия

0022
24

Латвия

0011
24

Польша

0011

Добавим, что Украина пока остается без наград на Олимпиаде-2022. Смотрите, какие места занимают наши спортсмены на Олимпиаде в Пекине.