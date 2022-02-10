Медальный зачет Олимпиады по итогам 10 февраля / Фото: REUTERS

Сегодня определились призеры в сноуборде, фигурном катании, горнолыжном спорте, лыжных гонках, фристайле, конькобежном спорте и санном спорте.

Все медалисты Олимпиады в Пекине 10 февраля

Германия осталась на первом месте в медальном зачете, укрепив свое лидерство благодаря сегодняшней победе в эстафете в санном спорте. А по общему количеству наград на первом месте находится Австрия – у нее уже 13 наград.

Медальный зачет Олимпиады в Пекине после 10 февраля

М СТРАНА ВСЕГО 1 Германия 6 3 0 9 2 Норвегия 5 3 4 12 3 Австрия 4 5 4 13 4 США 4 5 1 10 5 Нидерланды 4 3 1 8 6 Швеция 4 1 2 7 7 Китай 3 3 0 6 8 Италия 2 4 2 8 9 РОК 2 3 6 11 10 Словения 2 1 2 5 11 Франция 1 5 0 6 12 Канада 1 4 7 12 13 Япония 1 2 4 7 14 Швейцария 1 0 3 4 15 Австралия 1 0 1 2 15 Чехия 1 0 1 2 15 Южная Корея 1 0 1 2 18 Новая Зеландия 1 0 0 1 18 Словакия 1 0 0 1 20 Финляндия 0 1 2 3 21 Беларусь 0 1 0 1 21 Испания 0 1 0 1 23 Венгрия 0 0 2 2 24 Латвия 0 0 1 1 24 Польша 0 0 1 1

Добавим, что Украина пока остается без наград на Олимпиаде-2022. Смотрите, какие места занимают наши спортсмены на Олимпиаде в Пекине.