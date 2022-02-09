9 лютого 21:45
Манчестер Сіті --
Брентфорд --
9 лютого 22:00
Мілан --
Лаціо --
10 лютого 21:45
Ліверпуль --
Лестер --
10 лютого 22:00
Ювентус --
Сассуоло --
11 лютого 19:00
Полісся --
Металіст --
12 лютого 14:30
Манчестер Юнайтед --
Саутгемптон --
12 лютого 17:00
Евертон --
Лідс --
12 лютого 17:15
Вільярреал --
Реал --
12 лютого 19:00
Верес --
Чорноморець --
12 лютого 19:00
Наполі --
Інтер --
13 лютого 16:00
Бернлі --
Ліверпуль --
13 лютого 18:30
Лестер --
Вест Хем --
13 лютого 21:45
Аталанта --
Ювентус --
15 лютого 22:15
Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
15 лютого 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 лютого 22:00
Спортинг --
Манчестер Сіті --
16 лютого 22:00
Інтер --
Ліверпуль --
16 лютого 22:00
Зальцбург --
Баварія --
22 лютого 22:00
Вільярреал --
Ювентус --
22 лютого 22:00
Челсі --
Лілль --
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Головна Спорт Олімпіада Пекін 2022

Медальний залік Олімпіади-2022 після 9 лютого

Сергій Шаховець
9 лютого, 19:09
У середу, 9 лютого, на Олімпійських іграх у Пекіні розіграли 6 комплектів нагород у шести дисциплінах. Дивіться медальний залік за підсумками шостого дня змагань

Американка Ліндсі Джекобелліс завоювала золото у сноуборді / Фото: Reuters

Середа виявилась вдалим днем для німецьких спортсменів, які завоювали дві золоті медалі – у лижному двоборстві та санному спорті. Завдяки цим медалям Німеччина вийшла на перше місце у медальному заліку Олімпіади-2022.

Загалом у Пекіні нагороди різної якості завоювали вже 22 країни. На жаль, у цьому списку поки що відсутня Україна. Які місця займають наші спортсмени на Олімпіаді у Пекіні .

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МЕДАЛЬНИЙ ЗАЛІК ОЛІМПІАДИ

Нагадаємо, що до Китаю приїхали представники 91 країни. 2871 спортсмен – 1581 чоловік та 1290 жінок. Вони розіграють 109 комплектів нагород у семи видах спорту (15 дисциплін).

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Нашу країну на Олімпіаді представляють 45 спортсменів у 12 дисциплінах – у біатлоні, бобслеї, гірських лижах, двоборстві, лижних гонках, санному спорті, скелетоні, сноубордингу, стрибках з трампліну, фігурному катанні, фристайлі та шорт-треку.