9 февраля 21:45
Манчестер Сити --
Брентфорд --
9 февраля 22:00
Милан --
Лацио --
10 февраля 21:45
Ливерпуль --
Лестер --
10 февраля 22:00
Ювентус --
Сассуоло --
11 февраля 19:00
Полесье --
Металлист --
12 февраля 14:30
Манчестер Юнайтед --
Саутгемптон --
12 февраля 17:00
Эвертон --
Лидс --
12 февраля 17:15
Вильярреал --
Реал --
12 февраля 19:00
Верес --
Черноморец --
12 февраля 19:00
Наполи --
Интер --
13 февраля 16:00
Бернли --
Ливерпуль --
13 февраля 18:30
Лестер --
Вест Хэм --
13 февраля 21:45
Аталанта --
Ювентус --
15 февраля 22:15
Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
15 февраля 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 февраля 22:00
Спортинг --
Манчестер Сити --
16 февраля 22:00
Интер --
Ливерпуль --
16 февраля 22:00
Зальцбург --
Бавария --
22 февраля 22:00
Вильярреал --
Ювентус --
22 февраля 22:00
Челси --
Лилль --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Олимпиада Пекин 2022

Медальный зачет Олимпиады-2022 после 9 февраля

Сергей Шаховец
9 февраля, 19:09
В среду, 9 февраля, на Олимпийских играх в Пекине разыграли 6 комплектов наград в шести дисциплинах. Смотрите медальный зачет по итогам шестого дня соревнований

Американка Линдси Джекобеллис завоевала золото в сноуборде / Фото: Reuters

Среда оказалась удачным днем для немецких спортсменов, которые завоевали две золотые медали – в лыжном двоеборье и санном спорте. Благодаря этим медалям Германия вышла на первое место в медальном зачете Олимпиады-2022.

Всего же в Пекине награды различного качества завоевали уже 22 страны. К сожалению, в этом списке пока отсутствует Украина. Какие места занимают наши спортсмены на Олимпиаде в Пекине.

Реклама

Читайте также: Все медалисты Олимпиады 9 февраля

МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ ОЛИМПИАДЫ

Напомним, что в Китай приехали представители 91 страны. 2871 спортсмен – 1581 мужчина и 1290 женщин. Они разыграют 109 комплектов наград в семи видах спорта (15 дисциплинах).

Реклама

Нашу страну на Олимпиаде представляют 45 спортсменов в 12 дисциплинах – в биатлоне, бобслее, горных лыжах, двоеборье, лыжных гонках, санном спорте, скелетоне, сноубординге, прыжках с трамплина, фигурном катании, фристайле и шорт-треке.