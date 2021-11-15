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27 листопада 00:00
Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
Десна --
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Медаль від Путіна залишили? Олімпійську чемпіонку пограбували в аеропорту

Сергій Шаховець
15 листопада, 22:46
Російську гімнастку Анастасію Татарєву злодії обчистили під час подорожі

Олімпійську чемпіонку Анастасію Татарєву обікрали / Фото: Колаж: Сьогодні

Про те, як усе сталося, 24-річна спортсменка розповіла своїм підписникам у Instagram. За словами Татарєвої, грабіжники забрали у неї практично всі речі, які вона брала із собою.

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"Прямо в аеропорту забрали рюкзак, в якому, крім iPad, MacBook, гаманця з картами і всією готівкою, були ще права та закордонний паспорт. Відпрацювали професійно, пропажу помітили надто пізно.

Зрозуміло, одразу звернулися до поліції при аеропорту: в'яленько склали протокол, протримали кілька годин, але камери не показали – нам було дуже цікаво дізнатися, коли конкретно було вчинено дію.

Приблизно за годину почалися активні списання з карток, які ми оперативно заблокували. Хлопці сьогодні зібрали флеш-рояль", – повідомила своїх підписників Татарєва.

Місце пограбування гімнастка не назвала, але, судячи з коментарів, пограбування сталося в аеропорту Барселони.

Додамо, що Анастасія Татарєва ставала олімпійською чемпіонкою на Іграх-2016, а в Токіо росіянка здобула срібну медаль.

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За високі здобутки у спорті Анастасія отримала орден із рук відомого любителя гімнасток Володимира Путіна.

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