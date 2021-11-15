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27 ноября 00:00
Александрия --
Заря --
27 ноября 00:00
Колос --
Верес --
27 ноября 00:00
Днепр-1 --
Ворскла --
27 ноября 00:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 00:00
Мариуполь --
Львов --
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Медаль от Путина оставили? Олимпийскую чемпионку ограбили в аэропорту

Сергей Шаховец
15 ноября, 22:46
Российскую гимнастку Анастасию Татареву воры обчистили во время путешествия

Олимпийскую чемпионку Анастасию Татареву обворовали / Фото: Коллаж: Сегодня

О том, как все произошло, 24-летняя спортсменка рассказала своим подписчикам в Instagram. По словам Татаревой, грабители забрали у нее практически все вещи, которые она брала с собой.

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"Прямо в аэропорту увели рюкзак, в котором, кроме iPad, MacBook, кошелька с картами и всей наличкой, были еще права и загранпаспорт. Отработали профессионально, пропажу заметили слишком поздно.

Разумеется, сразу обратились в полицию при аэропорте: вяленько составили протокол, продержали пару часов, но камеры не показали – нам было очень интересно узнать, когда конкретно было совершено действие.

Примерно через час начались активные списания с карт, которые мы оперативно заблокировали. Ребята сегодня собрали флэш-рояль", – сообщила своим подписчикам Татарева.

Место ограбления гимнастка не назвала, но судя по комментариям, ограбление произошло в аэропорту Барселоны.

Добавим, что Анастасия Татарева становилась олимпийской чемпионкой на Играх-2016, а в Токио россиянка завоевала серебряную медаль.

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За высокие достижения в спорте Анастасия получила орден из рук известного любителя гимнасток Владимира Путина.

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