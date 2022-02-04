3 лютого 21:00
Камерун 0
Єгипет 0
3 лютого 22:30
Атлетик 1
Реал 0
4 лютого 15:00
Полісся --
Верес --
4 лютого 18:00
Україна --
Росія --
4 лютого 19:00
Металіст --
Чорноморець --
5 лютого 17:00
Евертон --
Брентфорд --
5 лютого 19:00
Інтер --
Мілан --
5 лютого 19:30
Баварія --
Лейпциг --
5 лютого 22:00
Тоттенгем --
Брайтон --
6 лютого 16:30
Боруссія Д --
Байєр --
6 лютого 17:15 Онлайн
Барселона --
Атлетіко --
6 лютого 21:00
Сенегал --
Єгипет --
6 лютого 21:45 Онлайн
Лілль --
ПСЖ --
7 лютого 19:00
Полісся --
Чорноморець --
8 лютого 19:00
Металіст --
Верес --
8 лютого 22:00
Бернлі --
Манчестер Юнайтед --
8 лютого 22:00
Інтер --
Рома --
9 лютого 21:45
Манчестер Сіті --
Брентфорд --
9 лютого 22:00
Мілан --
Лаціо --
10 лютого 21:45
Ліверпуль --
Лестер --
10 лютого 22:00
Ювентус --
Сассуоло --
11 лютого 19:00
Полісся --
Металіст --
12 лютого 19:00
Верес --
Чорноморець --
15 лютого 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 лютого 22:00
Спортинг --
Манчестер Сіті --
16 лютого 22:00
Інтер --
Ліверпуль --
16 лютого 22:00
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"Мрія – потрапити у фінал". Капітан збірної України назвав завдання на матч із Росією

Сергій Шаховець
4 лютого, 10:20
Футзальна збірна України зіграє у півфінальному матчі проти принципового суперника – команди Росії

Петро Шотурма – капітан футзальної збірної України / Фото: Getty Images

У п'ятницю, 4 лютого, на чемпіонаті Європи з футзалу Україна зіграє зі збірною Росії за путівку у фінал турніру. Напередодні поєдинку капітан "жовто-синіх" Петро Шотурма розповів про настрій команди на матч століття.

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"Після матчу з Казахстаном ми були готові до протистояння з будь-яким суперником, немає сенсу згадувати минуле. Якщо говорити про рейтинг, то росіяни знаходяться на першому рядку, а ми входимо в десятку найкращих. Ми віддамо всі сили, щоб продовжити творити історію та вийти у фінал. Постараємося втілити у житті свої напрацювання.

Після матчу зі збірною Сербії ми зрозуміли, що можемо досягати результату завдяки характеру та бійцівським якостям. Після перемоги над Казахстаном команда знаходиться на моральному піднесенні. Фаворитом нашу збірну не назву. Ми проведемо півфінальний матч, а потім побачимо, що буде.

Україна vs Росія / Фото: UEFA.com

Для мене це найскладніший чемпіонат Європи: нам дуже важко дався вихід із групи, команда продемонструвала непоганий футзал у матчі з Португалією, не вистачило лише результату. Формат чемпіонату Європи став цікавішим. Наша команда дуже згуртована. Ми об'єднані спільною метою та духом, завдяки чому зуміли дістатися півфіналу. Ми покладемо душу та тіло, щоб потрапити до фіналу. До цього була мрія здолати Казахстан, зараз хочемо стати фіналістами турніру. Рухаємось до мети!", – наводить слова Шотурми Суспільне.Спорт.

Збірна України завойовує перемоги самотужки, на відміну від Росії / Фото: Twitter, Колаж: Сьогодні

Нагадаємо, на груповому етапі наша команда програла Португалії (0:1) та Нідерландам (2:3), але розгромила Сербію (6:1), що дозволило українцям обійти в таблиці нідерландців та тих самих сербів за рахунок кращої різниці м'ячів.

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У 1/4 фіналу чемпіонату Європи Україна обіграла команду Казахстану – 5:3.

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Поєдинок Україна – Росія розпочнеться о 18:00.