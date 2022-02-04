"Мрія – потрапити у фінал". Капітан збірної України назвав завдання на матч із Росією

У п'ятницю, 4 лютого, на чемпіонаті Європи з футзалу Україна зіграє зі збірною Росії за путівку у фінал турніру. Напередодні поєдинку капітан "жовто-синіх" Петро Шотурма розповів про настрій команди на матч століття.

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"Після матчу з Казахстаном ми були готові до протистояння з будь-яким суперником, немає сенсу згадувати минуле. Якщо говорити про рейтинг, то росіяни знаходяться на першому рядку, а ми входимо в десятку найкращих. Ми віддамо всі сили, щоб продовжити творити історію та вийти у фінал. Постараємося втілити у житті свої напрацювання.

Після матчу зі збірною Сербії ми зрозуміли, що можемо досягати результату завдяки характеру та бійцівським якостям. Після перемоги над Казахстаном команда знаходиться на моральному піднесенні. Фаворитом нашу збірну не назву. Ми проведемо півфінальний матч, а потім побачимо, що буде.