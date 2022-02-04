"Мечта – попасть в финал". Капитан сборной Украины назвал задачу на матч с Россией

Петр Шотурма - капитан футзальной сборной Украины / Фото: Getty Images
В пятницу, 4 февраля, на чемпионате Европы по футзалу Украина сразится со сборной России за путевку в финал турнира. Накануне поединка, капитан "желто-синих" Петр Шотурма рассказал о настрое команды на матч века.
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"После матча с Казахстаном мы были готовы к противостоянию с любым соперником, нет смысла вспоминать прошлое. Если говорить о рейтинге, то россияне находятся на первой строчке, а мы входим в десятку лучших. Мы отдадим все силы, чтобы продолжить творить историю и выйти в финал. Постараемся воплотить в жизни свои наработки.
После матча со сборной Сербии мы поняли, что можем добиваться результата благодаря характеру и бойцовским качествам. После победы над Казахстаном команда находится на моральном подъеме. Фаворитом нашу сборную не назову. Мы проведем полуфинальный матч, а затем увидим, что будет.
Для меня это самый сложный чемпионат Европы: нам очень тяжело дался выход из группы, команда продемонстрировала неплохой футзал в матче с Португалией, не хватило только результата. Формат чемпионата Европы стал более интересным. Наша команда очень сплоченной. Мы объединены общей целью и духом, благодаря чему сумели добраться до полуфинала. Мы положим душу и тело, чтобы попасть в финал. До этого была мечта одолеть Казахстан, сейчас – хотим стать финалистами турнира. Двигаемся к цели!", – приводит слова Шотурмы Суспильне.Спорт.
Напомним, на групповом этапе наша команда проиграла Португалии (0:1) и Нидерландам (2:3), но разгромила Сербию (6:1), что позволило украинцам обойти в таблице нидерландцев и тех же сербов за счет лучшей разницы мячей.
В 1/4 финала чемпионата Европы Украина обыграла команду Казахстана – 5:3.
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Поединок Украина – Россия начнется в 18:00.