Мбаппе потрапив в аварію із п'яним водієм

Ітан Мбаппе / Фото: Instagram

Аварія сталася ввечері 21 січня в Сен-Жермен-ан-Ле, неподалік тренувального центру паризької команди, повідомляє L'Equipe.

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За даними джерела, автомобіль Range Rover 4x4, в якому перебував брат Мбаппе разом із водієм, перекинувся після зіткнення з Audi, за кермом якого перебувала людина у нетверезому стані. Після пригоди Ітан разом із водієм вирушили до лікарні на обстеження.

На щастя, 15-річний футболіст не зазнав серйозних травм і його життю нічого не загрожує.

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Нагадаємо, у червні минулого року молодший брат зірки збірної Франції та парижан Кіліана Мбаппе підписав контракт із ПСЖ. Угода Ітана розрахована на три роки.

На початку 2020 року Ітан міг продовжити кар'єру в мадридському Реалі, але його переїзд до Іспанії зірвався.

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На відміну від свого зіркового брата, Мбаппе-молодший виступає ближче до своїх воріт – на позиції центрального півзахисника.

Раніше ми повідомляли, що мадридський Реал хотів дешево купити нападника Парі Сен-Жермен Кіліана Мбаппе. Іспанці запропонували за гравця втричі дешевше за його реальну вартість.